Lính cứu hỏa khống chế vụ hỏa hoạn tại thành phố Itoigawa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại thành phố Itoigawa, thuộc tỉnh Niigata của Nhật Bản, các nhân viên cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau gần 11 giờ vật lộn trong điều kiện thời tiết gió to.Trước đó, hỏa hoạn bắt nguồn từ một nhà hàng Trung Quốc và không có hiệu giảm bớt do gió mạnh.Khoảng 740 người thuộc 360 hộ gia đình được yêu cầu sơ tán khi hỏa hoạn xảy ra. Theo chính quyền thành phố, khoảng 200 cư dân đã sơ tán đến tòa thị chính. Hai người bị ngạt khói và khoảng 140 tòa nhà bị thiêu rụi do hỏa hoạn.Chính phủ Nhật Bản cho biết đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua xét về phạm vi ảnh hưởng, không tính các vụ hỏa hoạn do động đất hay sóng thần.Khu vực xảy ra hỏa hoạn gần ga Itoigawa, nơi tập trung nhiều nhà ở và các cửa hàng hoạt động lâu năm. Cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố ước tính vụ hỏa hoạn trên có thể gây thiệt hại trên diện tích 75.000m2./.