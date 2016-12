Căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại vùng ngoại ô Ginowan, Okinawa ngày 1/10/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/12, Chính phủ Nhật Bản đã nối lại việc xây dựng một căn cứ không quân chủ chốt của Mỹ tại một khu vực mới thuộc tỉnh Okinawa, sau khi đình chỉ công trình này hồi tháng Ba do bất đồng với chính quyền địa phương về việc tái bố trí căn cứ.Động thái trên diễn ra sau khi Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga ngày 26/12 rút lại quyết định ngăn cản việc tái bố trí này sau thất bại gần đây trong vụ kiện chính quyền trung ương liên quan kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.Trước đó, hồi tháng 10/2015, ông Onaga đã huỷ bỏ quyết định của người tiền nhiệm là ông Hirokazu Nakaima hồi năm 2013 chấp thuận kế hoạch của chính quyền trung ương, theo đó cho san lấp đất để di dời căn cứ không quân Futenma từ khu vực đông dân cư tại Ginowan tới khu vực duyên hải thưa dân ở Nago.Tuy nhiên, chính quyền trung ương Nhật Bản đã kiện ông Onaga về động thái trên, và ngày 20/12 vừa qua Tòa án Tối cao Nhật Bản đã phán quyết việc ông Onaga hủy bỏ quyết định của người tiền nhiệm là trái luật.Sau nhiều thập kỷ là nơi đồn trú của các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, nhiều người dân ở Okinawa muốn tái bố trí các căn cứ này ở ngoài địa phận tỉnh này.Họ tức giận vì những tiếng ồn do máy bay gây ra, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sỹ Mỹ cũng như mối quan ngại về an ninh sau vụ một máy bay vận tải Osprey của Mỹ rơi ngày 13/12 vừa qua ở ngoài khơi Nago cũng thuộc tỉnh Okinawa.Tuy nhiên, chính quyền trung ương Nhật Bản duy trì quan điểm rằng kế hoạch tái bố trí hiện nay là giải pháp duy nhất để loại bỏ những nguy hiểm do căn cứ Futenma hiện nằm gần các trường học và nơi cư trú của người dân.Trong khi đó, khoảng 250 người đã tụ tập gần công trường xây dựng ở Henoko để phải đối kế hoạch tái bố trí trên./.