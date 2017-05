Nghi phạm Shibuya Yasumasa tại Cơ quan cảnh sát Abiko ngày 15/4. (Nguồn: The Japan News/TTXVN)

Theo hãng tin NHK, Cảnh sát tỉnh Chiba (Nhật Bản) cho biết sẽ bắt giam lại nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh với nghi ngờ giết người, sau khi hết thời hạn tạm giam vào ngày 5/5 tới.Nghi phạm Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị bắt giữ hôm 14/4 do bị nghi ngờ phi tang thi thể bé gái Việt Nam. Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh tự thành lập tại trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học.Nghi phạm vẫn im lặng trước cơ quan điều tra.Các nhà điều tra cho biết kết quả giám định cho thấy mẫu ADN thu được trên xe của nghi phạm Shibuya trùng với của bé Nhật Linh.Theo kết quả điều tra trước đó, vào sáng ngày 24/3, là thời điểm bé gái mất tích, xe ôtô của nghi phạm Shibuya được trông thấy chạy quanh nhà bé Nhật Linh.Vào buổi tối cùng ngày, camera an ninh cũng ghi được hình ảnh xe ôtô của nghi phạm gần hiện trường phát hiện thi thể cũng như nơi tìm thấy quần áo và đồ dùng của bé Linh bên bờ sông Tone ở tỉnh Ibaraki.Cảnh sát cho biết sẽ bắt lại nghi phạm Shibuya vào ngày 5/5 khi thời hạn tạm giam kết thúc với nghi ngờ giết người do ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nghi phạm đã bắt cóc, xiết cổ bé Nhật Linh./.