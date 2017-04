Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 20/4, Nhật Bản và Australia đã tổ chức cuộc hội đàm an ninh "2+2" nhằm thảo luận phương thức tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên và những hành động quyết liệt của Trung Quốc trên biển.Tham dự cuộc họp phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Fumio Kishida, Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada, trong khi phía Australia lần lượt là các bộ trưởng Julie Bishop và Marise Payne.Theo các quan chức Nhật Bản, trong cuộc hội đàm "2+2" ở Tokyo, hai bên dự kiến khẳng định quan hệ hợp tác với đồng minh chung là Mỹ, nhằm giải quyết những thách thức an ninh cấp bách ở khu vực châu Á​-Thái Bình Dương. Ngoài ra, các bộ trường còn dự kiến nhất trí thúc đẩy hợp tác về vấn đề an ninh hàng hải, cùng bày tỏ quan ngại về hành động quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời tăng cường huấn luyện chung giữa các lực lượng quốc phòng hai nước.Nhật Bản không có hiệp ước an ninh với Australia song đang tăng cường quan hệ với Canberra./.