Mẫu điện thoại Galaxy S7. (Nguồn: Reuters)

Theo Nhật báo Phố Wall (WSJ), mẫu điện thoại được chờ đợi của Samsung, Galaxy S8 sẽ ra mắt tại New York vào tháng tới với hai kích cỡ màn hình và cả hai sẽ có màn hình cong.Cũng theo tờ báo của Mỹ, Galaxy S8 sẽ được công bố tại một sự kiện đặc biệt.Những chiếc điện thoại mới sẽ là nỗ lực lớn nhất của Samsung nhằm khôi phục lại hình ảnh và uy tín sau thảm họa Galaxy Note 7.Trong các phiên bản trước đó, Samsung đã phát hành cả hai mô hình cong 'Edge' và một màn hình truyền thống.Các thiết bị cầm tay mới cũng được dự kiến ​​sẽ loại bỏ nút home truyền thống, và thay vào đó có một cảm biến dấu vân tay trên cùng phía sau và chế độ quét mống mắt để mở khóa điện thoại.Galaxy S8 cũng sẽ có Bixby, một trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) do Samsung tự phát triển, cùng với một nút chuyên dụng cho tính năng này, WSJ cho biết.Zach Epstein, phóng viên BGR, tuyên bố rằng hai mô hình này sẽ được thiết kế với màn hình AMOLED.Trước đó, một tập hợp các hình ảnh rò rỉ được cho là bề mặt của Samsung Galaxy S8 và S8 Plus - cho thấy mẫu điện thoại hàng đầu này sẽ có một màn hình cong tràn đầy mặt trước điện thoại.Mặc dù có những tin đồn khác suy đoán chiếc điện thoại này sẽ không được ra cho đến giữa tháng Tư, tuy nhiên với mật độ dày đặc các tin đồn xuất hiện trong vài tháng qua, người hâm mộ công nghệ có thể tin rằng Samsung sẽ sớm ra mắt mẫu điện thoại này./.