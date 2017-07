Ông Yasunori Kagoike (trái) và bà Junko (phải). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 31/7, các nhân viên điều tra Nhật Bản đã bắt giữ ông Yasunori Kagoike, cựu Chủ tịch tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen, do bị tình nghi nhận tiền trợ cấp chính phủ một cách bất hợp pháp.Đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố tại thành phố Osaka, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Tây Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ ông Yasunori Kagoike, 64 tuổi, và vợ là bà Junko, 60 tuổi, vì tội lừa đảo để nhận tiền trợ cấp của chính phủ trong việc xây dựng một trường tiểu học.Bà Junko giữ chức quản lý cấp cao tại các ngôi trường của Moritomo Gakuen.Trước khi bị bắt giữ, ông Yasunori Kagoike đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.Một cuộc điều tra được mở nhằm vào vợ chồng này sau khi nhận được khiếu nại vào tháng Ba vừa qua rằng Moritomo Gakuen đã nhận khoản trợ cấp bất hợp pháp trị giá 56 triệu yen (505.000 USD) liên quan đến việc xây dựng một trường tiểu học tại thành phố Toyonaka.Sau vụ bê bối, Moritomo Gakuen đã quyết định không mở ngôi trường trên, trong khi ông Yasunori Kagoike từ chức Chủ tịch.Trong đơn xin trợ cấp xây dựng trường, Moritomo Gakuen đã nộp hồ sơ với chi phí xây dựng vào khoảng 2,38 tỷ yen (22 triệu USD), song các nhà điều tra nghi ngờ con số này đã bị đội lên để được nhận trợ cấp.Mặc dù Moritomo Gakuen đã trả lại 56 triệu yen (507.000 USD) tiền trợ cấp, song các các công tố viên cho rằng ông Yasunori Kagoike và vợ đã cố tình lấy số tiền trên một cách bất hợp pháp.Ngoài ra, Chủ tịch Moritomo Gakuen còn đối mặt với một vụ khiếu nại hình sự vào tháng Năm vừa qua rằng ông đã lừa đảo 62 triệu yen (561.000 USD) tiền trợ cấp từ chính quyền tỉnh Osaka trong khoảng thời gian từ năm 2011-2016 cho một trường mầm non thành phố Osaka thuộc tỉnh cùng tên.Đến tháng Sáu, các công tố viên đã khám xét những khu vực có liên quan đến Moritomo Gakuen.Văn phòng công tố dự định mở thêm hồ sơ vụ án lừa đảo liên quan đến trường mầm non này.Vợ chồng ông Yasunori Kagoike hiện là trung tâm của vụ bê bối liên quan đến việc mua đất công tại thành phố Osaka để xây dựng một ngôi trường tiểu học mà bà Akie Abe, vợ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, là hiệu trưởng danh dự.Tháng Ba vừa qua, ông Yasunori Kagoike cho biết bà Akie đã thay mặt Thủ tướng đưa cho ông một phong bì có chứa 1 triệu yen (9.000 USD) để xây một trường tiểu học trên lô đất công tại thành phố Toyonaka, thuộc tỉnh Osaka.Moritomo Gakuen đã mua lô đất này vào tháng 6/2016 với giá 134 triệu yen (1,2 triệu USD), chỉ bằng 14% so với giá trị thực.Bà Akie đã nhanh chóng từ chức sau khi thỏa thuận bán đất gây tranh cãi này được công bố.Phát biểu tại Ủy ban Ngân sách Thượng viện, Thủ tướng Abe khẳng định cả ông và vợ không đưa tiền cho ông Kagoike.Ông Abe cũng nêu rõ mình không liên quan tới việc mua bán đất và cấp phép xây dựng cho ngôi trường trên./.