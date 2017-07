Ảnh minh họa. (Nguồn: grist.org)

Nhiệt độ tăng do hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ khiến các máy bay khó cất cánh hơn trong những thập kỷ tới.Cảnh báo này được đưa ra trong một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu Mỹ công bố trên tạp chí “Climatic Change” (Biến đổi khí hậu) ngày 13/7.Các nhà khoa học cảnh báo nếu Trái Đất tiếp tục ấm lên, vào những ngày nóng nhất, một số máy bay sẽ phải giảm tới 4% tải trọng và lượng nhiên liệu trước khi cất cánh.Tải trọng giảm 4% có thể tương đương với việc giảm 12 hoặc 13 hành khách trên một máy bay chở khách trung bình 160 ghế ngồi hiện nay.Vào những thời điểm nóng nhất trong ngày, 10-30% số máy bay chở đủ tải trọng có thể phải rút bớt lượng nhiên liệu, hành khách hoặc hàng hóa, hoặc phải chờ đến khi nhiệt độ hạ xuống mới có thể cất cánh.Theo nghiên cứu, khi nhiệt độ tăng, không khí sẽ trở nên loãng hơn và lực đẩy lên nhờ không khí tác động vào máy bay giảm đi. Tùy vào nhiều yếu tố như loại máy bay và chiều dài đường băng, một máy bay chở đầy hành khách hoặc hàng hóa có thể không cất cánh được một cách an toàn nếu nhiệt độ tăng quá cao. Vấn đề này sẽ đặc biệt trở nên nghiêm trọng trong những đợt nắng nóng kéo dài.Nghiên cứu trên dự báo đến năm 2080, nhiệt độ ban ngày tối đa hàng năm tại các sân bay trên thế giới sẽ tăng 4-8 độ C.Tác giả nghiên cứu Ethan Coffel cho biết hạn chế về tải trọng có thể gây thiệt hại không nhỏ cho các hãng hàng không cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của ngành này trên khắp thế giới.Tác giả đề xuất càng sớm đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào những kế hoạch trung và dài hạn, các nỗ lực thích ứng sẽ càng hiệu quả hơn.Đồng tác giả nghiên cứu và là chuyên gia về khí hậu Radley Horton cho biết có thể giảm một số tác động tiêu cực trên bằng cách sử dụng những động cơ mới, thiết kế lại thân máy bay hoặc mở rộng đường băng.Nghiên cứu cũng lưu ý mực nước biển tăng đang có nguy cơ làm một số sân bay chủ chốt ngập lụt.Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu khác cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây nhiễu động nguy hiểm và gió ngược khiến thời gian bay kéo dài.Ngày 20/6 vừa qua, hãng hàng không Mỹ American Airlines đã phải hủy 43 chuyến bay đến và đi từ sân bay Phoenix Sky Harbor khi nhiệt độ có chiều hướng tăng đến mức kỷ lục 49 độ C./.