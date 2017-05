Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ trung bình hàng năm ở nước này vào cuối thế kỷ này sẽ tăng 4,5 độ C so với cuối thế kỷ trước nếu thế giới không giải quyết được tình trạng ấm lên toàn cầu.Theo cơ quan trên, nhiệt độ tại thủ đô Tokyo - hiện ở mức trung bình hàng năm 15,4 độ C - sẽ xấp xỉ nhiệt độ hiện nay tại đảo Yakushima thuộc tỉnh Kagoshima nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm là 19,4 độ C.Tính toán này dựa trên một kịch bản của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu, trong đó dự báo nhiệt độ trung bình hàng năm của thế giới sẽ tăng 3,7 độ C cùng giai đoạn nêu trên nếu các nước không thực hiện các biện pháp cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.Cũng theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, số ngày trong năm có nhiệt độ ít nhất là 35 độ C dự kiến sẽ tăng thêm từ 20 ngày trở lên ở phần lớn lãnh thổ Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, trong khi tại đảo Amami-Oshima của tỉnh Okinawa sẽ có thêm 54 ngày có nhiệt độ như vậy.Trong khi đó, tại Sapporo thủ phủ của đảo Hokkaido ở cực Bắc Nhật Bản, số ngày băng giá với nhiệt độ cao nhất là dưới 0 độ C dự đoán sẽ giảm từ 45 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày.Ngoài ra, những trận mưa lớn tại Nhật Bản với lượng mưa hơn 50mm mỗi giờ cũng được dự báo sẽ xảy ra nhiều gấp hơn hai lần so với hiện nay.Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu cắt giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 để giữ mức tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu dưới 2 độ C so với mức nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp, theo hiệp định về chống biến đổi khí hậu được ký hồi năm 2015 tại Paris./.