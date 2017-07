Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietjet Air cung cấp)

Do mưa lớn và gió giật mạnh vào tối nay (31/7) ở Hà Nội, hàng loạt chuyến bay không đủ điều kiện cất, hạ cánh và nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng tại sân bay Nội Bài.Thông tin từ hãng hàng không Vietjet, 5 chuyến bay của hãng đã không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và phải chuyển hướng đến sân bay khác chờ thời tiết tốt bay về Hà Nội.Cụ thể, chuyến bay VJ496 từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội phải hạ cánh xuống sân bay Vinh; chuyến bay VJ142 Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, chuyến VJ542 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc đi Hà Nội, chuyến bay VJ782 từ Nha Trang đi Hà Nội đã phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng chờ thời tiết tốt bay về Hà Nội.“Tất cả các chuyến bay từ sân bay Nội Bài không cất cánh được làm ảnh hưởng dây chuyền các các chuyến bay tiếp theo. Hiện tại mưa rất lớn, Vietjet cập nhật các chuyến bay bị ảnh hưởng,” đại diện hãng hàng không Vietjet cho hay.Song song đó, Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài ‎1900 1886.Hãng hàng không này cũng khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”. Tại đây, hành khách kiểm tra được “code” vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại hoặc hành khách cũng có thể liên hệ tổng đài để nhận thông tin mới nhất về tình trạng chuyến bay.“Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết và ảnh hưởng dây chuyền tới các chuyến bay kế tiếp là đặc thù của vận tải hàng không. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không nhưng an toàn của hành khách luôn được hãng đặt lên hàng đầu,” đại diện Vietjet nhấn mạnh./.