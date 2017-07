Đoàn viên hăng hái giúp dân thu hoạch lúa tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Các đại biểu tham gia buổi họp báo Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4 tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4 được tổ chức trên 63 tỉnh, thành phố. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ 1/8 - 1/10/2017 bao gồm 4 vòng thi khu vực tại tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Khánh Hòa và thành phố Cần Thơ; vòng bán kết tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và chung kết tại Thủ đô Hà Nội.



Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm: Giải thưởng khu vực với 8 giải Nhất có giá trị 80 triệu đồng, 8 giải Nhì có giá trị 64 triệu đồng, 8 giải Ba có giá trị 48 triệu đồng và các giải Khuyến khích, mỗi giải có giá trị 5 triệu đồng.



Giải thưởng vòng chung kết gồm 1 giải Nhất có giá trị 100 triệu đồng, 1 giải Nhì có giá trị 70 triệu đồng, 2 giải Ba có giá trị 100 triệu đồng, 4 giải Khuyến khích có giá trị 120 triệu đồng./.



Bà Nguyễn Hồng Lý giới thiệu những điểm mới trong Hội thi nhà nông đua tài năm 2017

Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4 năm nay có nhiều điểm mới khác hẳn so với những lần tổ chức trước như về nội dung trang bị cho các thí sinh kiến thức toàn diện hơn về mọi lĩnh vực như về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh…Đặc biệt, ​nếu phần thi trước đây chỉ có 4 phần thi thì lần này ​hội thi sẽ có 5 phần thi với 2 phần thi mới là "​Ý tưởng nhà nông" và "So tài nhà nông", còn phần thi "Tài năng nông dân" sẽ được gộp vào phần thi "Chào nông dân."Đó là nhấn mạnh của bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi tại buổi họp báo giới thiệu Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4, năm 2017, do Trung ương hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng nay (12/7), tại Hà Nội.Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cũng nêu rõ, đối với phần thi "Ý tưởng nhà nông," hội thi lần này ngoài việc trang bị kiến thức, các đội tuyển phải có tư duy sáng tạo, phải đưa ra những ý tưởng mới để giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong đời sống cũng như trong sản xuất ở địa phương như vấn đề được mùa, mất giá, môi trường....“Đặc biệt thông qua ý tưởng nhà nông này để nhằm chia sẻ những giải pháp cho các đội tuyển nhưng cũng là một kinh nghiệm cho các cấp hội đúc rút thành những giải pháp để triển khai sâu rộng trong cả nước,” bà Lý nhấn mạnh.Vị đại diện Trung ương hội Nông dân Việt Nam này cũng cho hay, phần thi so tài nhà nông là hoạt động để tạo sự gắn kết các nông dân và tạo một sức mạnh tập thể đồng thời để rèn luyện sức khỏe cho nông dân. Để đảm bảo các phần thi lần này, các đội vừa nâng cao kiến thức mọi mặt, vừa phát huy tài năng của mình, vừa đưa ra những ý tưởng sáng tạo và rèn luyện sức khỏe để xây dựng người nông dân từng bước phát triển một cách toàn diện đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của mình trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cũng công bố một điểm khác biệt nữa của hội thi lần này với các đợt trước là đối tượng dự thi.Trong các cuộc thi trước đây, đối tượng được tham dự bao gồm cán bộ cơ sở (chủ tịch, phó chủ tịch xã) cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân các cấp đều được tham gia. Nhưng trong hội thi lần này, đối tượng dự thi được giới hạn chỉ có cán bộ thuộc các chi hội, tổ hội và các hội viên nông dân của 63 tỉnh, thành cùng tham dự, cán bộ cơ sở sẽ không được tham gia thi lần này.Hội thi lần này cũng quy định về cơ cấu giới tham gia, mục tiêu cụ thể là ít nhất có 40% nữ ở các đội.Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc là hoạt động lớn của Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2002. Theo đó, hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4 năm nay sẽ là "sân chơi" với hình thức "sân khấu hóa" nhằm chuyển tải sâu rộng các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu, học hỏi…Từ đó, hướng người nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Đưa ra sáng kiến, ý tưởng mới về xây dựng người nông dân tiên tiến, hiện đại…trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.