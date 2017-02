Dây chuyền sản xuất tại Công ty Đồng Xuân Lộc (thuộc Donagamex). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, từ nay đến cuối tháng 3, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ tuyển mới trên 30.000 lao động (gần 40% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm 2017).Trong nhu cầu tuyển dụng trên, nhiều doanh nghiệp giày da, may mặc, điện tử cần tuyển số lượng lớn như Công ty TaeKwang Vina cần tuyển 2.000 công nhân, Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai tuyển gần 2.500 lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Việt Tường cần tuyển 1.200 công nhân nữ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Olympus Việt Nam tuyển 1.500 người, Công ty trách nhiệm hữu hạn AwaSeung tuyển gần 1.400 công nhân.Tiêu chí để các doanh nghiệp trên nhận người vào làm việc là nữ giới, trình độ phổ thông, không qua đào tạo; thu nhập khởi điểm khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.Nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai ồ ạt tuyển lao động là do sau Tết Nguyên đán 2017, nhiều công ty mở rộng sản xuất, vận hành thêm dây chuyền mới và bù đắp số người không quay lại làm việc.Nhu cầu tuyển lao động tăng, song dự báo việc tuyển dụng sẽ gặp khó khăn do nguồn cung hạn chế.Đại diện Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai cho biết, những năm gần đây, công ty luôn trong tình trạng thiếu lao động, doanh nghiệp cần tuyển gấp công nhân để ổn định sản xuất, nhưng để có đủ gần 2.500 công nhân trong vài tháng là rất khó.Hiện doanh nghiệp đang sắp xếp lại sản xuất nhằm đối phó với thực trạng thiếu lao động, đưa ra nhiều giải pháp như tăng lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc nhằm “hút” công nhân.Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, năm 2017 doanh nghiệp trong tỉnh cần tuyển gần 79.000 lao động, trong đó có trên 60.600 công nhân phổ thông.Các doanh nghiệp ở thành phố Biên Hòa có nhu cầu tuyển gần 30.000 người, các doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch cần tuyển hơn 11.000 người, doanh nghiệp ở Trảng Bom cần tuyển gần 11.000 người./.