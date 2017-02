(Ảnh minh họa. Ngọc Hà/TTXVN)

Trong năm 2017, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) sẽ triển khai nhiều công trình trọng điểm, cấp bách; trong đó có Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng-Dốc Sỏi-Pleku 2, Dự án sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được đẩy sớm tiến độ, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới.Ngay từ đầu năm, Ban đã bắt tay thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến giải phóng mặt bằng để có thể khởi công dự án đúng kế hoạch.Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng-Dốc Sỏi-Pleku 2 đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh các hạng mục tại văn bản số 47/TTg-CN, bao gồm điều chỉnh tiến độ đường dây 500kV mạch kép Quảng Trạch-Vũng Áng có chiều dài 18km, từ giai đoạn 2021-2025 lên giai đoạn 2016-2020; bổ sung đường dây 500kV mạch kép Quảng Trạch-Dốc Sỏi có chiều dài khoảng 485km và sân phân phối 500kV Quảng Trạch, vận hành giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, thay thế đường dây 500kV mạch đơn Dốc Sỏi-Pleiku bằng đường dây 500kV mạch kép Dốc Sỏi-Pleiku 2 với chiều dài 200km và đẩy sớm tiến độ từ giai đoạn 2026-2030 lên giai đoạn 2016-2020.CPMB đang đẩy nhanh các thủ tục để đảm bảo các mốc tiến độ phê duyệt công tác chuẩn bị đầu tư như trong tháng Hai này sẽ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt vào tháng Tư tới; trong quý 2 hoàn thành Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán để phê duyệt vào tháng Bảy; quý 4 sẽ hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công dự án.Đại diện CPMB cho biết, tại cuộc làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch hồi tháng 11/2016, Ban được giao triển khai thêm một trong bốn dự án thành phần tại đây là Dự án sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, dự kiến hoàn thành tháng 3/2019.Về việc giao thêm dự án này, theo CPMB không tạo áp lực trong điều hành chung đường dây 500kV mạch 3 cũng như kế hoạch của Ban bởi vì đây là hạng mục của Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Vũng Áng. Việc đưa hạng mục này vào vận hành đồng bộ với tiến độ của đường dây 500kV mạch 3 sẽ thuận lợi cho việc di chuyển thiết bị đồng bộ từ Vũng Áng vào Quảng Trạch khi Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 công suất 1.200 MW dự kiến đi vào vận hành từ năm 2021.Để đảm bảo điều hành dự án có thể khởi công trong tháng 10 và đóng điện trong tháng 3/2019 (dự kiến trong vòng 18 tháng), ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB, cho biết có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trước hết là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do dự án kéo dài hơn 700km qua chín tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai, liên quan đến thủ tục cấp phép mở cửa rừng. Trong khi đó, thời tiết ở miền Trung trong những năm gần đây rất bất thường, mùa mưa kéo dài, kèm theo lũ lụt và giông bão nên đây là trở ngại rất lớn cho quá trình thi công, công tác vận chuyển vật tư, thiết bị...Với kinh nghiệm trong quản lý điều hành các dự án trọng điểm cấp bách được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) giao trước đây như đường dây 500kV Mạch 2 Pleiku-Phú Lâm, Pleiku-Dốc Sỏi-Đà Nẵng, Đà Nẵng-Hà Tĩnh, đường dây 500kV mạch 3 Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông luôn về đích đúng hẹn, ngay từ đầu năm, CPMB đã đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thành các hồ sơ thiết kế, hiệu chỉnh bổ sung hồ sơ khi Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán đã được EVN NPT thẩm tra theo đúng tiến độ kế hoạch của dự án.Cùng với việc kiểm soát chặt tiến độ thực hiện tư vấn của các dự án, kiểm tra chặt chẽ chất lượng hồ sơ tư vấn trước khi trình duyệt để tránh trường hợp hiệu chỉnh nhiều lần, Ban cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tư vấn ngay từ khâu lập dự án, trong công tác thẩm tra thực địa tuyến, giám sát công tác khảo sát và thường xuyên trao đổi, đôn đốc để nâng cao chất lượng đề án, giao đề án đúng thời gian nhằm rút ngắn thời gian thẩm tra, phê duyệt.Theo ông Nguyễn Đức Tuyển, cùng với việc nâng cao chất lượng lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, CPMB sẽ lựa chọn tuyến đường dây và mặt bằng trạm tối ưu nhất. Đơn cử như ngay từ khi triển khai Dự án, Ban đã cùng các ban của EVN NPT và tư vấn làm việc với địa phương để lựa chọn các phương án phù hợp với quy hoạch, trên cơ sở đó chọn phương án tối ưu để xem xét, lựa chọn. Sau khi phương án tuyến được lựa chọn sẽ triển khai ngay công tác hiện trường để quay phim, chụp hình… và có biên bản xác nhận với địa phương, các hộ dân (nếu đủ điều kiện).Công tác lập dự toán cũng đặc biệt được CPMB quan tâm để chuẩn xác ngay từ đầu, tránh trường hợp một số gói thầu phải tổ chức lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu. Việc phân chia gói thầu được xem xét phù hợp với quy mô dự án, năng lực nhà thầu và phân tích hình thức cụ thể để thuận lợi cho công tác điều hành dự án. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của Tư vấn và cán bộ thẩm tra để quá trình thực hiện hiệu quả.Ban cũng tập trung nhân lực tổ chức xét thầu, trình duyệt và thương thảo ký kết hợp đồng; chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan bàn giao tuyến để triển khai đo vẽ giải thửa phần diện tích đất tại vị trí móng và hành lang tuyến sau khi chuẩn xác mặt bằng trạm và khoảng néo song song với việc hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán.Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vốn luôn là khâu khó nhất và vướng nhất khi triển khai các dự án truyền tải, CPMB sẽ kiểm soát và thực hiện chặt chẽ các khâu từ đăng ký sử dụng đất cho từng dự án; thực hiện tốt công bố dự án; đẩy nhanh các thủ tục đo đạc giải thửa, thành lập Hội đồng bồi thường để triển khai sớm và làm thủ tục cấp phép mở cửa rừng.Ngay từ đầu năm, việc xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ cụ thể từng dự án để rà soát phê duyệt và tổ chức thực hiện; trong đó phải chi tiết về bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với từng vùng miền; tiến độ thực hiện tuần/tháng/quý/năm cho từng dự án. CPMB sẽ kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp tiến độ thực tế từng dự án, trong đó đề xuất những cơ chế đặc thù đối với dự án trọng điểm cấp bách đường dây 500kV mạch 3.Bên cạnh tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với các ban ngành, thông qua Hội đồng bồi thường để vận động các hộ dân, các tổ chức bị ảnh hưởng ủng hộ dự án, Ban còn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất các quận/huyện để thực hiện những công việc theo đúng chủ trương và kế hoạch đề ra.Để điều hành thi công và đóng điện đúng tiến độ, Ban sẽ yêu cầu các nhà thầu đăng ký kế hoạch thi công chi tiết và phê duyệt tiến độ để thực hiện; thường xuyên họp điều độ trên tuyến nhằm kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc và đôn đốc tiến độ thi công. Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn thường xuyên giám sát thi công tại hiện trường, tăng cường cán bộ kỹ thuật có mặt tại công trường để phối hợp với tư vấn giám sát, các nhà thầu và tư vấn thiết kế xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Mặt khác, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình vào vận hành an toàn, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, sớm phát huy hiệu quả của dự án.Ngoài ra, CPMB cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua liên kết đối với các dự án trọng điểm cấp bách có sự tham gia của các tổ chức, đơn vị, tạo không khí hăng say, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án./.