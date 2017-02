Biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, Florida, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã dừng thực thi sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng trước cấm người tị nạn và công dân từ 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ sau khi một tòa án liên bang ngày 3/2 công bố phán quyết tạm thời bãi bỏ lệnh cấm trên.Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu ngừng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.Ngày 3/2 vừa qua, thẩm phán liên bang tại Seattle, James Robart, công bố phán quyết có hiệu lực từ ngày 3/2, theo đó tạm bãi bỏ lệnh cấm trên để chờ xem xét rộng hơn về mặt pháp lý. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/2 thông báo sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết sẽ ngừng thực thi sắc lệnh cấm nhập cảnh.Các hãng hàng không bao gồm Air France (Pháp), British Airways (Vương quốc Anh), Emirates và Etihad Airways (Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất - UAE), Lufthansa (Đức), Qatar Airways (Qatar), Swiss Airways (Thụy Sỹ), United Airlines (Mỹ), cùng Japan Airlines và All Nippon Airways (Nhật Bản) đã thông báo sẽ tiếp tục chuyên chở công dân các quốc gia liên quan đến sắc lệnh trên đến Mỹ nếu thị thực nhập cảnh của họ có giá trị.Trong khi đó, một số hãng hàng không khác, như hãng hàng không giá rẻ Norwegian, cho biết họ sẽ tiếp tục chờ đợi thêm văn bản xác nhận chính thức và khuyến nghị hành khách liên hệ với cơ quan chức năng của Mỹ để có thông tin chi tiết.Trong động thái mới nhất, ngày 4/2, Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang tại Seattle, vụ việc sẽ được chuyển tới một tòa phúc thẩm liên bang xem xét.Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 60.000 người đã bị thu hồi thị thực do sắc lệnh của Tổng thống Trump trong khi Bộ Tư pháp cho biết con số này là 100.000 người./.