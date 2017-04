Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang triển khai chiến lược tổng thể nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử và thái độ quá khích trong bóng đá.Ngày 27/4, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã tuyên bố án phạt đối với các liên đoàn bóng đá Brazil, Argentina và Mexico, do cổ động viên của các nước này đã “xướng” các bài hát có nội dung kỳ thị người đồng tính trong các trận đấu vòng loại World Cup 2018.Trong số ba liên đoàn trên, Liên đoàn bóng đá Brazil phải chịu mức phạt nặng nhất là 35.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 35.000 USD), do để tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Hai liên đoàn còn lại là Argentina và Mexico chịu mức phạt lần lượt là 20.000 franc Thụy Sĩ và 10.000 franc Thụy Sĩ.FIFA cho biết đây là những hành động phi thể thao đáng lên án, dù không diễn ra trực tiếp trên sân cỏ. Mặc dù vậy, cơ quan này không nêu rõ tình trạng trên xảy ra cụ thể trong những trận đấu nào.Cũng trong ngày 27/4, FIFA đã tuyên án phạt 100.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn bóng đá Albani và 15.000 franc Thụy Sĩ với Liên đoàn bóng đá Italy do các hành động bạo lực sân cỏ. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá của các nước Iran, Bosnia-Herzegovina, Ba Lan và Montenegro cũng bị phạt do các cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài./.