(Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 21/4, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử cán bộ chuyên trách về xã Lộc An, huyện Phú Lộc và Trung tâm Y tế Hương Thủy để phối hợp với điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý cấp cứu vụ ngộ độc tập thể do ăn bánh tét.Trước đó, ngày 20/4, khoảng 40 người ở thôn Phú Môn, xã Lộc An đã nhập viện do bị đau bụng sau khi ăn bánh tét.Đến trưa 21/4, còn 19 bệnh nhân trong vụ ngộ độc trên đang điều trị tại Khoa Lây-Lao và Khoa Nội nhi của Trung tâm Y tế Hương Thủy, trong đó có 3 em nhỏ.Đại diện Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy cho biết hầu hết, số bệnh nhân nhập viện từ ngày 20/4. Sau gần một ngày điều trị tích cực, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn còn nhiều bệnh nhân đuối sức, ít ngày nữa mới phục hồi sức khỏe.Ông Hoàng Nhất Minh, 41 tuổi, một trong những bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy cho biết những người bị ngộ độc đều có mặt trong đội âm công cho một đám ma người trong làng.Đội âm công này có khoảng 30 người và đều được tang chủ biếu cho mỗi người một đòn bánh tét. Do ăn bánh tét, hàng chục người trong làng đã bị ngộ độc.Phần lớn những người ăn bánh đều bị đau bụng, một số nhập viện cấp cứu, số khác tự đi mua thuốc uống và nghỉ dưỡng tại nhà.Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thu thập mẫu thức ăn để phân tích đánh giá và có hướng xử lý tiếp theo.../.