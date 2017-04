Bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh như ngọc của Bãi Sao, Phú Quốc cuốn hút du khách. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, hầu hết các doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đã tung ra nhiều tour, tuyến mới kèm theo khuyến mãi hấp dẫn, thu hút rất nhiều khách đến đăng ký mua tour.Thông tin về tình hình đăng ký mua tour du lịch, đại diện các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn cho biết nhu cầu khách đi du lịch trong dịp lễ đã tăng từ 10-20%.Theo chị Phan Thị Thanh Thảo, Bộ phận Truyền thông, Công ty Du lịch Việt, tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký mua tour tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. Các tour du lịch nước ngoài rất thu hút khách, chẳng hạn các tour đi Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)... đã kín chỗ.Đối với du lịch trong nước, đa số khách hàng chọn lựa tuyến du lịch biển đảo. Cụ thể, các tour đi Phú Quốc, Đà Nẵng-Hội An, Bình Thuận… đã gần như “cháy vé” dù vẫn còn nhiều khách hỏi mua.Ngoài ra, điểm đến mới như tour du lịch Tuy Hòa-Quy Nhơn (Phú Yên-Bình Định) cũng được đông đảo du khách đăng ký. Riêng năm nay, Công ty triển khai hai tour mới hoàn toàn gồm khám phá Đảo Phú Quý và khám phá Nông trại Đà Lạt (3 ngày)...Tương tự, đại diện Công ty Du lịch Saigontourist nhận định dịp nghỉ lễ năm nay tiếp tục là một mùa bội thu bởi đã có gần 19.000 khách du lịch trong và ngoài nước đến đăng ký mua tour, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.Hiện tour Đà Nẵng đang hấp dẫn nhất bởi khi tham quan tour này, du khách vừa có thể kết hợp “2 trong 1” giữa nghỉ lễ và thưởng lãm nghệ thuật pháo hoa trong Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.Đối với các điểm đến như Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long, tỷ lệ khách mua tour cũng nhích lên đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, một phần nhờ vào hiệu ứng điện ảnh bộ phim "Kong: Đảo Đầu lâu."Nhằm kích cầu du lịch nội địa, nhiều công ty du lịch cho biết dịp này, khách hàng đăng ký du lịch trong nước sẽ được hưởng mức giá tour ổn định, không tăng so với ngày thường. Đồng thời, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn kèm theo dành cho khách đi theo nhóm như: giảm 5% giá tour cho nhóm từ 4 khách và giảm 7% cho nhóm từ 6 khách.Ngoài ra, khách đăng ký và thanh toán tour online còn được giảm trực tiếp từ 500.000 đến 700.000 đồng/khách.Chị Nguyễn Thị Thu Ngân (quận Phú Nhuận), cho biết: "Tôi chọn đảo Phú Quốc là điểm đến cho cả gia đình trong dịp lễ này bởi giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn giải trí của mọi thành viên trong gia đình."Trong khi đó, không ít khách hàng chọn tour du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này.Chia sẻ về chuyến đi Thái Lan (5 ngày, 4 đêm) với giá hơn 9 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Hùng (Quận 4) cho rằng các điểm tham quan như thành phố biển Pattaya, khám phá đảo Coral, hay thưởng thức Buffet Bayok ở tầng thứ 86... khá mới và giá tour cũng phù hợp với người tiêu dùng, do đó, anh hy vọng kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ./.