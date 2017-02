Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chỉ trong 10 ngày đầu tiên của năm Đinh Dậu 2017, khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 11 ca tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông nghiêm trọng.Thông tin được bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều 8/2.Tối mùng 1 Tết, bé N.Q.H, 13 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Yên đang đi xe đạp gần nhà thì bị một xe máy đi ngược chiều đụng phải. Vụ tai nạn khiến bé H hôn mê, vỡ xương mũi, gò má, gãy sụp xoang hàm, hàm răng hở, không cắn được như bình thường.Theo bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu, trường hợp bé N.Q.H phẫu thuật khá phức tạp do xương gò má đã bị gãy tách rời ra, xương hàm thì bị hở toác. Dự kiến ngày 9/2, các bác sỹ sẽ thực hiện phẫu thuật nối xương gò má và cố định lại xương hàm để bé có thể ngậm, nhai bình thường.Còn bé N.N.H, 9 tuổi đến từ tỉnh Lâm Đồng lại bị gãy chân, gãy răng, gãy xương hàm dưới và mặt bị méo, biến dạng trong khi chơi đùa với các bạn vào ngày mùng 6 Tết.Chị Đoan Hiền, mẹ của bé H cho biết: “Do ngày Tết nên trẻ con trong xóm thường tập trung đùa nghịch trong sân nhà, không may trong lúc chơi, bé bị đẩy ngã vào trụ xi măng ở góc sân.”Sau khi cấp cứu tại bệnh viện huyện Bảo Lộc, bé H được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay trong đêm.Đó là 2 trong 11 trường hợp tai nạn thương tích vùng hàm mặt được điều trị, can thiệp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong những ngày qua. Bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu cho biết, ngoài những trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt thì trong cuộc sống hàng ngày trẻ dễ bị tổn thương vùng hàm mặt bởi các vật nhọn, dài như bút bi, dao, kéo, các loại đồ chơi có kích thước dài có thể đâm thọc vào họng, thủng má…“Dù tai nạn nào thì khi bị tổn thương vùng hàm mặt cũng sẽ để lại vết sẹo trên mặt, mất thẩm mỹ. Nhiều vết thương lớn còn khiến sẹo bị co kéo, làm sai lệch chức năng, cấu trúc bên ngoài vùng hàm mặt, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này. Nguy hiểm hơn là nếu không phục hồi được thì trẻ sẽ mang thương tật vĩnh viễn suốt đời” - bác sỹ Đẩu cho biết thêm.Do vậy, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần có sự quan tâm hơn đến trẻ em, nhất là trong những dịp lễ, Tết, những kỳ nghỉ dài ngày để tránh những tai nạn không đáng có. Đặc biệt, phụ huynh cần trang bị các thiết bị bảo hộ như đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông./.