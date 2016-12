Các giải thưởng đáng chú ý nhất mà Ronaldo giành được trong năm 2016:



1. Chức vô địch Champions League 2016

2. Chức vô địch EURO 2016

3. Chiếc giày bạc ở EURO 2016

4. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của của tạp chí World Soccer

5. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2016 của tờ Goal

6. Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2015-16 (giải thưởng mang tên huyền thoại Alfredo di Stefano) của tờ Marca

7. Danh hiệu Siêu Cúp châu Âu 2016

8. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2015-16 của UEFA

9. Quả bóng Vàng 2016 của tạp chí France Football

10. Chức vô địch FIFA Club World Cup 2016

11. Quả bóng vàng FIFA Club World Cup 2016 (Cầu thủ xuất sắc nhất giải)

12. Vua phá lưới ở FIFA Club World Cup 2016 (4 bàn)

13. Vận động viên xuất sắc nhất Châu Âu năm 2016 trong cuộc bình chọn do Thông tấn xã Ba Lan - Polish Press Agency (PAP) tiến hành bầu chọn.

14. Vận động viên hàng đầu của năm do ESPN bầu chọn

15. Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 do tờ Guardian bầu chọn

16. Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của Globe Soccer Awards

17. Ngôi sao của năm 2016 do Eurosport bầu chọn

18. Vận động viên xuất sắc nhất châu Âu 2016 do Các hãng thông tin ở châu Âu bầu chọn./.