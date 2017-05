Vườn nho chuẩn bị cho thu hoạch. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Các nhà vườn trồng nho ở huyện Ninh Hải, Ninh Phước, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang thu hoạch vụ chính bán cho thương lái và nho được giá khiến người trồng nho rất phấn khởi.Giá nho đỏ tại vườn có giá dao động 40.000-50.000 đồng/kg, nho xanh có giá từ 60.000-75.000 đồng/kg, giá cao gấp 1,5 lần so với thời điểm cuối năm ngoái. Bình quân năng suất đạt 1,5-2 tấn/sào, sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi 40-50 triệu đồng/sào nho.Ông Nguyễn Đương, chủ vườn nho thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), cho biết từ đầu năm đến nay, tại vùng nho Thái An thời tiết thuận lợi nên nho trái đẹp, chùm quả khít, chắc, giá ổn định giúp người trồng nho yên tâm. Với hơn 3 sào nho dự kiến vụ nho này gia đình thu hoạch hơn 5 tấn quả. Hiện vườn nho của gia đình được thương lái đặt cọc mua trước cả tháng.Ông Trần Hữu Nhân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Hải, cho biết mưa lớn kéo dài vào cuối năm 2016 khiến nhiều diện tích nho tại Ninh Thuận bị thối rễ, hư hại. Nhiều nhà vườn phải trồng lại đã làm sản lượng nho sụt giảm, khiến hàng khan hiếm.Theo các chủ vườn nho giàu kinh nghiệm, nếu chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi mỗi năm các nhà vườn có thể thu hoạch ba vụ. Vụ thu hoạch chính bắt đầu vào tháng Tư, Năm; vụ thu hoạch vào tháng Tám, Chín và vụ cuối năm bán vào dịp Tết.Nho đỏ Ninh Thuận có dạng hình cầu, vỏ quả bóng, rất mỏng. Quả chín có màu đỏ tươi đến đỏ đậm, vị ngọt hài hòa với vị chua nhẹ. Nho xanh có dạng hình oval, vỏ quả có màu xanh vàng nhạt, thịt quả trong, hơi mềm, có vị ngọt đậm đà, chua nhẹ, ít chát.Tỉnh Ninh Thuận đang tập trung phát triển nhiều giống nho nhập ngoại khác, trong đó có giống nho đen Black Queen nhập từ Thái Lan - giống nho nổi trội được nhiều địa phương thử nghiệm, với những ưu điểm như chống chịu sâu bệnh tốt, chùm to, trái lớn. Nho Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào năm 2012.Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 1.239ha nho. Các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục xây dựng các vùng nho chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chương trình phát triển nho và các sản phẩm từ nho theo chuỗi giá trị sản xuất-chế biến-tiêu thụ./.