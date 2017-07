Thượng tướng Bùi Văn Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Được sự phân công và chỉ đạo của Thủ tướng, từ ngày 16-19/7, đoàn đại biểu Nhóm công tác chung Việt Nam-Thái Lan về Hợp tác Chính trị và An ninh phía Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến Thái Lan tham dự Cuộc họp lần thứ chín theo lời mời của Đại tướng Thawip Netniyom, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan.Cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam-Thái Lan về Hợp tác Chính trị và An ninh lần thứ chín diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2016); đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2014-2018.Đây là một trong những hoạt động tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tháng Tám tới đây.Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi tình hình thế giới, khu vực có tác động đến an ninh quốc gia mỗi nước; đánh giá những tiến triển hợp tác trong lĩnh vực chính trị và an ninh giữa hai nước.Hai bên khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống lại nước kia; kiểm điểm việc thực hiện Chương trình công tác của Nhóm công tác chung Việt Nam-Thái Lan về Hợp tác Chính trị-An ninh giai đoạn 2016-2018 trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (chống di cư bất hợp pháp và buôn người, chống khủng bố, ma túy, rửa tiền, tội phạm mạng, tội phạm kinh tế quốc tế); hợp tác quốc phòng, pháp luật và tư pháp cũng như các vấn đề có liên quan đến hai nước.Trong đó, hai bên có thảo luận và kiến nghị các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề ngư dân, tàu cá và các vi phạm khác trên biển liên quan hai nước trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược.Hai bên thống nhất Cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam-Thái Lan về Hợp tác Chính trị và An ninh lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.Trong thời gian tham dự Cuộc họp lần thứ chín Nhóm công tác chung Việt Nam-Thái Lan về hợp tác Chính trị và An ninh, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã có buổi chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan.Thượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn đại biểu Việt Nam cũng đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Tổng hội người Việt Nam và gặp gỡ một số gia đình Việt kiều ở Nakhon Phanom./.