Nhân viên an ninh Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết một sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng và hai cảnh sát bị thương sau khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ tại thành phố El-Arish của tỉnh Bắc Sinai chiều 27/4.Theo các nguồn tin này, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã cài đặt thiết bị nổ tự chế gần một trạm cảnh sát khu vực ở thành phố El-Arish.Vụ tấn công đã khiến trung úy cảnh sát Ahmed El-Sayed Ahmed (51 tuổi) thiệt mạng và làm Hạ sỹ Ahmed Ali Ibrahim cùng cảnh sát nghĩa vụ Mohamed Fatouh bị thương.Nhóm Ansar Beit Al-Maqdis, một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực này, đã tuyên bố thực hiện nhiều vụ tấn công không chỉ nhằm vào lực lượng an ninh, mà cả người Cơ đốc giáo ở Ai Cập trên khắp đất nước.Trong những năm qua, các lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét và tiêu diệt các nhóm khủng bố và cực đoan ở Bắc Sinai, nhất là tại các thành phố El-Arish, Rafah và Sheikh Zuweid.Quân đội đã tiêu diệt hàng trăm phần tử khủng bố và các tay súng cực đoan trong các chiến dịch quân sự tại Bắc Sinai./.