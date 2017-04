Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom nhà thờ của người Cơ đốc giáo Ai Cập ở thành phố Tanta. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết chiều 18/4, một nhóm tay súng đã tấn công vào một trạm soát an ninh bên ngoài tu viện Thánh Catherine của cộng đồng Cơ đốc giáo ở Nam Sinai, khiến ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương.Theo thông báo, một nhóm tay súng đã bất ngờ nã đạn vào trạm kiểm soát khi lực lượng cảnh sát tại đây đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn tới tu viện Thánh Catherine trên một ngọn núi ở tỉnh Nam Sinai.Cảnh sát đã đấu súng với các phần tử cực đoan và một cảnh sát đã thiệt mạng và bốn cảnh sát khác bị thương. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện quốc tế Sharm El-Sheikh để chăm sóc y tế. Báo chí Ai Cập cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chi nhánh Sinai đã nhận tiến hành vụ tấn công này.Tu viện Thánh Catherine, một trong những tu viện lâu đời nhất của cộng đồng Cơ đốc giáo ở Ai Cập và là địa điểm thu hút khách du lịch chủ chốt tại Nam Sinai. Vụ tấn công bằng phương thức xả súng diễn ra chưa đến hai tuần sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nhà thờ Thánh George ở thành phố Tanta và nhà thờ Thánh Mark ở thành phố Alexandria, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.Theo báo cáo cập nhật ngày 18/4 của giới chức Ai Cập, số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết tại hai nhà thờ này đã tăng lên 47 người.Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Ai Cập ngày 18/4 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan vụ tấn công vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo hôm 9/4. Nghi can bị bắt tại tỉnh Qena có tên Ali Mahmoud Mohamed Hassan. Đây là một trong 19 đối tượng mà cảnh sát Ai Cập đang truy nã vì liên quan đến các vụ tấn công nói trên.Bộ Nội Ai Cập vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch truy bắt các phần tử tình nghi lên kế hoạch cho hai vụ đánh bom liều chết tại các nhà thờ Cơ đốc giáo nói trên. Giới chức ở Cairo cũng đã nâng mức tiền thưởng lên 500.000 bảng (hơn 27.500 USD) cho những ai cung cấp thông tin về các nghi can đang bị truy nã./.