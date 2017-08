Cảnh sát Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thành viên của một nhóm khủng bố ở Anh, tự xưng là "Ba lính ngự lâm" đã bị kết án tù chung thân vì âm mưu tấn công nhằm vào các mục tiêu cảnh sát và quân đội.Các đối tượng trên gồm Naweed Ali, 29 tuổi, Khobaib Hussain, 25 tuổi, Mohibur Rahman, 33 tuổi và Tahir Aziz, 38 tuổi, đến từ West Midlands, miền Trung England, thuộc Vương quốc Anh.Nhóm này do tên Hussain cầm đầu, bị bắt giữ hồi tháng 8/2016 sau khi cảnh sát phát hiện một quả bom ống đang chế dở, một khẩu súng giảm thanh và một thanh kiếm Samurai trên xe ô tô của Ali.Tại phiên tòa xét xử theo hình thức bồi thẩm đoàn ở London ngày 3/8, thẩm phán Henry Globe tuyên án các bị cáo trên phạm tội âm mưu tấn công trên lãnh thổ Anh sau khi vạch trần các kế hoạch của chúng qua dịch vụ tin nhắn mã hóa.Tòa ra phán quyết các bị cáo Ali, Hussain và Rahman tù chung thân, trong đó ít nhất 20 năm không được ân xá. Còn bị cáo Aziz cũng bị kết án chung thân và sẽ phải ngồi tù tối thiểu 15 năm.Cơ quan công tố Anh cho biết các đối tượng trên có chung niềm tin Hồi giáo cực đoan vào bạo lực thánh chiến và đã đạt đến mức độ lên kế hoạch cho các hành động tấn công kiểu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Anh.Theo cảnh sát, các đối tượng trên đã cùng tham gia các nhóm mạng truyền thông xã hội cực đoan và chia sẻ trên mạng về các vật liệu có thể gây sát thương.Chúng đã mua điện thoại mới với ý định tiến hành một cuộc tấn công và trao đổi kế hoạch tấn công qua ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram.Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết thông tin mã hóa gây khó khăn cho các cơ quan an ninh trong nỗ lực ngăn chặn các âm mưu khủng bố tiềm tàng.Trong tuần này, ông Rudd đã đến Thung lũng Sillicon ở Mỹ để thảo luận vấn đề này với các công ty công nghệ./.