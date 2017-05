Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Trong tuần đánh dấu 100 ngày bước chân vào Nhà Trắng, hôm 28/4 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp những "người bạn" của ông ở Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và có bài phát biểu về cuộc vận động hành lang mạnh mẽ cho quyền sở hữu súng tại Mỹ."Bạn có một người bạn đích thực và là nhà vô địch trong Nhà Trắng," ông Trump nói với một đám đông tại Atlanta, bang Georgia trong hội nghị thường niên của NRA - tổ chức đã bơm hàng chục triệu USD vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016."Tôi sẽ không bao giờ vi phạm quyền của người dân giữ và mang vũ khí," Trump nhấn mạnh.Ông Trump đã lặp lại khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ lại vĩ đại" của mình để khẳng định ông cho phép sở hữu súng như một quyền tự do được hiến pháp bảo vệ mà không cần thêm bất kỳ hạn chế nào.Ông nói: "Tự do không phải là món quà từ chính phủ. Tự do là một món quà từ Chúa."Ông Trump nói thêm: "Cuộc tấn công 8 năm vào Tu chính án thứ hai [của Hiến pháp Mỹ] của các bạn đã chấm dứt."Điều này đã dẫn đến sự thất bại của các nỗ lực kiểm soát súng mà người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng sau vụ thảm sát ở trường Sandy Hook khiến 26 người thiệt mạng hồi năm 2012.Nỗ lực của ông Obama đã vấp phải sự phản đối của phe Cộng hòa./.