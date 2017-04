Vụ việc xảy ra tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự bà Trần Mỹ Lệ và hai con trai là Đỗ Thanh Phong (26 tuổi), Đỗ Hoàng Long (22 tuổi), cùng ngụ khu phố 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21/4, nhận được tin báo gia đình bà Trần Mỹ Lệ lấn chiếm đất của Bệnh viện Điều dưỡng, Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Tân đã cử Đoàn công tác gồm cán bộ phường, công an, dân quân đến kiểm tra.Sau đó, sáu cán bộ trong Đoàn công tác đã được bà Lệ mở cửa để vào nhà kiểm tra khu vực đất nghi bị lấn chiếm. Khi vào phía sau nhà, bà Lệ đã khóa cửa lại và yêu cầu Đoàn công tác xuất trình giấy kiểm tra nhà.Đoàn công tác đã giải thích là các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường đi kiểm tra về công tác trật tự đô thị và yêu cầu bà Lệ mở cửa, song bà Lệ vẫn không chấp hành và yêu cầu được gặp lãnh đạo Công an Đồng Nai và cơ quan thanh tra.Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Tân đã cử người xuống thuyết phục bà Lệ và hai con trai thả người nhưng những người này không chấp hành. Lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa đã cử một Tổ xuống hiện trường để giải thích, thuyết phục bà Lệ thả người nhưng bà Lệ vẫn không chấp hành và còn đe dọa kích nổ bình gas trong nhà.Sau hơn 2 giờ thuyết phục không thành, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã buộc phải khống chế bà Lệ cùng hai con trai của bà để giải thoát cho sáu cán bộ phường Long Bình Tân.Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ./.