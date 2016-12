Những dấu ấn đặc biệt của ngành du lịch trong năm 2016

Kỷ lục về lượng khách quốc tế

Khách du lịch thăm quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Năm 2016, du lịch Việt Nam cán mốc 10 triệu khách quốc tế, tăng 25% so với năm 2015, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2 mốc kỷ lục từ trước đến nay là: tổng số khách nhiều nhất trong 1 năm (10 triệu lượt khách), và mức tăng tuyệt đối trong một năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước (trên 2 triệu lượt khách so với năm 2015).