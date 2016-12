Wham! đến Trung Quốc biểu diễn. (Nguồn: the Beijinger)

Wham! tham quan Vạn lý trường thành. (Nguồn: Biography.com)

Khi "Careless Whisper” trở thành bài hát karaoke tiêu chuẩn trên toàn Trung Quốc, thật khó tưởng tượng rằng bài hát đó đã từng xa lạ như thế nào.Nhưng điều kỳ lạ đó đã xảy ra vào tháng 4/1985, khi bộ đôi nhạc pop Wham! đến từ nước Anh đã đánh bại hai nhóm nhạc đình đám là Queen và Rolling Stones để trở thành ban nhạc pop phương Tây đầu tiên biểu diển ở Trung Quốc.Khoảng 15.000 khán giả đã đến buổi hòa nhạc để lắng nghe George Michael và Andrew Ridgely biểu diễn những bản hit như "Wake Me Up Before You Go-Go," "Bad Boys" và "Careless Whisper" tại Nhà thi đấu Công nhân ở Bắc Kinh. Và khán giả chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì như vậy trong đời họ."Trong khoảng đầu đến giữa những năm 1980, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khôi phục lại sau nhiều năm cô lập và hỗn loạn về văn hóa," Andrew Bull, một ông bầu âm nhạc tại Thượng Hải chia sẻ với tờ TIME."Những người cởi mở đầu tiên đã bắt đầu đến Bắc Kinh để đón đêm Giao thừa, và một số khách sạn đã bắt đầu mở cửa, nhưng đó vẫn là thời của những chiếc xe đạp, những bộ áo màu xanh lá cây."Sau sự đổ bộ của Wham!, Bull - khi đó đang sống ở Hong Kong - cũng bắt đầu đưa các nghệ sỹ như Jason Donovan, Paul Simon và Björk đến biểu diễn ở Trung Quốc.Tuy nhiên buổi hòa nhạc năm 1985 vẫn là một sự lạ thường đặc biệt. "Nó giống như một khoảnh khắc mơ hồ chỉ xảy ra một lần," ông nói. "Sau khi Wham! biểu diễn ở Trung Quốc, không có sự kiện nào đáng chú ý diễn ra trong 5 năm sau đó."Theo tờ Guardian, để buổi hòa nhạc này có thể diễn ra, quản lý của Wham! là Simon Napier-Bell đã dành 18 tháng đàm phán một thỏa thuận biểu diễn với các quan chức Trung Quốc, những người coi nhạc pop là "tầm thường và bẩn thỉu."Napier-Bell lập luận rằng việc đưa Bắc Kinh và Quảng Châu vào chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Wham! sẽ chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn chào đón những vị khách đến thăm và giúp thu hút đầu tư từ nước ngoài."Simon, người đứng sau những thành công của Wham! luôn tính trước mọi việc tới cả nhiều năm ánh sáng. Ông ấy là một huyền thoại ở một cấp độ khác hoàn toàn," Bull nhận định.“Ông ấy có tầm nhìn và sự gan dạ để kết nối những điều không thể với nhau, và đã tìm thấy đúng những người Trung Quốc vào đúng lúc để làm mọi chuyện xảy ra. Nếu bạn nhìn vào đoạn video ghi lại buổi biểu diễn khi đó, bạn sẽ thấy thật tuyệt vời - George và Andrew đi quanh Bắc Kinh trong một chiếc Limo gắn cờ đỏ."Mặc dù những nhận thức tiêu cực của xã hội về nhạc pop đã khiến những người trẻ tuổi khó lòng kiếm được vé vào xem và cảnh sát cũng không khuyến khích người dân hát hay nhảy theo nhạc, Napier-Bell chia sẻ với tờ Guardian rằng một số khán giả người Trung Quốc cuối cũng vẫn "hòa theo nhịp điệu, thậm chí học được cách hét lên khi George hay Andrew lắc hông."Ở một đất nước mà việc nghe nhạc pop về lý thuyết có thể khiến bạn phải ngồi tù một đêm, màn biểu diễn năm đó là một cảnh tượng vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, nếu không muốn nói là gây bối rối."Tiếng loa rất to, bùm bùm bùm," ca sỹ Cheng Fangyuan hồi tưởng lại trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC nhân kỷ niệm 30 năm diễn ra sự kiện.Cheng, người đã thu âm bản hát lại những bài hát của Wham! bằng tiếng Trung cho một chiếc máy cát xét mà sau đó được trao cho những người đi xem hòa nhạc chia sẻ với BBC: "Những buổi biểu diễn ca nhạc của người Trung Quốc chúng tôi chẳng bao giờ ồn ã đến thế. Trái tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực."George Michael đã qua đời vào ngày Giáng sinh ở tuổi 53./.