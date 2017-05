Bạn có thể đã thử rất nhiều phương pháp ăn kiêng nổi tiếng hoặc tập luyện nhưng không có kết quả? Bạn thậm chí đã tham khảo những tấm gương giảm cân thành công trên mạng xã hội nhưng vẫn vô vọng? Rất có thể, bạn đã mắc phải một trong 15 sai lầm dưới đây khiến kế hoạch giảm cân bất thành.Bạn thấy cô bạn của mình ăn theo chế độ X đã giảm được 10kg trong vòng ba tháng và vội vã làm theo nhưng sau ba tháng bạn chỉ giảm được 2kg hoặc thậm chí không giảm được lạng nào. Nguyên nhân ở chính cơ thể của bạn, mỗi người có một thể trạng khác nhau, bộ máy trao đổi chất và tỷ lệ mỡ-cơ hoặc lượng đường trong máu đều khác nhau nên dù theo cùng một chế độ, mỗi người vẫn nhận được những kết quả khác nhau.Trước khi bạn định bắt đầu theo một chế độ nào, hãy đến tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để kiểm tra cơ thể bạn đang cần gì và thừa gì để có những bữa ăn phù hợp với cá nhân.Cơ thể của bạn sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ và suy nhược nếu bạn cứ liên tục sinh hoạt thất thường. Các nhà máy hoạt động trao đổi chất không được nghỉ ngơi đủ dẫn đến rối loạn. Bạn hãy lập ra một thời gian biểu và cố gắng tuân thủ theo một cách khoa học: ví dụ như không đi ngủ trước ba tiếng sau khi có bữa ăn hoặc luôn ăn đủ ba bữa cho một ngày vào những thời gian cố định. Những giấc ngủ đúng giờ sẽ giúp tăng cường quá trình thải độc hoặc trao đổi chất trong cơ thể, và hơn hết là mang đến cho bạn một làn da đẹp.Hướng dẫn trong thực đơn ăn kiêng cho phép bạn ăn một bát cơm/bữa và rõ ràng bạn cũng chỉ ăn một bát/bữa nhưng tại sao lại vẫn tăng cân? Liệu chiếc bát ấy có đúng 250gr theo yêu cầu hay chiếc bát của bạn lại là 400gr? Đừng quên kiểm tra lại dung tích và khối lượng thực phẩm bạn nạp vào thay vì chỉ ước chừng theo cách: một bát, một nắm, một ít, một cách chung chung.Một mẹo nhỏ khi ăn kiêng: hãy sử dụng bát và đĩa nhỏ hơn bình thường (đặc biệt khi ăn tiệc) để “đánh lừa” bản thân là bạn đã ăn nhiều hoặc để bạn hạn chế bỏ thêm đồ vào khẩu phần ăn của mình.Không phải bạn ăn kiêng tức là bạn phải loại bỏ 100% carbs (carbohydrates) và chất béo (fat). Thay vì cơm trắng như truyền thống, bạn có thể chọn ngũ cốc dinh dưỡng (có sản phẩm dành riêng cho người ăn kiêng) cung cấp dồi dào chất xơ. Hoặc khi bạn theo chế độ lowcarb, bạn cũng có thể sử dụng chuối để có thêm vitamin, chất xơ.Bạn cũng nên biết, chất béo có bốn loại chính gồm chất béo bão hòa (hay còn gọi là chất béo no - Saturated Fat); chất béo công nghiệp (hay còn gọi là chất béo chuyển hóa - Trans Fat); chất béo không bão hòa đa (chất béo không no đa nguyên - Polyunsaturated); chất béo không bão hòa đơn (chất béo không no đơn nguyên - Monounsaturated).Trong khi chất béo bão hòa và chất béo công nghiệp làm tăng khả năng bị bệnh tim mạch, tiểu đường và các hệ lụy khác thì hai loại chất béo còn lại chính là loại chất béo lành mạnh bạn nên nạp vào hàng ngày. Một số thực phẩm thường thấy giàu chất béo không bão hòa là dầu oliu, cá hồi, thịt bò, trứng, các loại hạt, sữa chua.Khi buồn, trầm cảm, áp lực, chúng ta thường tìm đến thú vui ăn uống để giải tỏa tâm lý, đặc biệt là các sản phẩm không hề lành mạnh như bánh kẹo, kem, bim bim, đồ ngọt… Nguyên nhân của việc này là khi bạn gặp stress, cơ thể sản sinh ra cortisol dẫn đến cảm giác thèm ăn vặt. Béo bụng sinh ra từ đó.Bạn có bao giờ nghĩ đến việc giấu đồ ăn vặt đi chưa? Một mẹo nhỏ là đừng để những thực phẩm chứa carbs và chất béo không có lợi ở trong tầm mắt của bạn! Hãy để rau xanh, sinh tố, hoa quả - những thực phẩm lành mạnh ở nơi rộng rãi, dễ nhìn. Nhờ vậy, bạn sẽ không vì một phút lười biếng mà vơ vội một gói bánh chứa đầy đường hoặc một gói mỳ tôm đầy chất béo chuyển hóa.Có rất nhiều vi khuẩn có lợi trong dạ dày giúp bạn tăng cường khả năng tiêu hóa, ảnh hưởng đến cả cân nặng, lượng cholesterol trong máu. Trong trường hợp dạ dày của bạn có vấn đề không tự sản sinh được các vi khuẩn có lợi đó, bạn có thể bổ sung bằng cách ăn những thực phẩm lên men như sữa chua hoặc có chứa probiotic - lợi khuẩn.Nhai kỹ ít nhất 30-50 lần trước khi nuốt sẽ giúp giảm tải công việc cho dạ dày của bạn. Đây cũng là cách để bạn kéo dài thời gian thưởng thức bữa ăn, thay vì ngấu nghiến ăn dồn dập nhiều thứ trong bữa.Cơ thể chúng ta luôn cần thời gian để thích nghi. Vì vậy đừng vội thay đổi chế độ ăn kiêng chỉ sau một tuần thử nghiệm. Hãy nghiên cứu kỹ trước khi quyết định theo một chế độ và nên bắt đầu với một những sự thay đổi nhỏ trước để cơ thể dần làm quen.Đường là kẻ thù của cơ thể, nó gây ra mỡ bụng, mụn, mỡ máu… Bạn giảm cân mãi không thành công, có thể vì vẫn giữ thói quen chạy bộ và work-out liên tục nhưng luôn kèm theo một cốc chè “ăn nhẹ” mỗi chiều?Có thể vì cả nể hoặc vì mải vui với bạn bè mà bạn quên mất rằng mình đang trong chế độ ăn đặc biệt? Bằng cách từ chối khéo hoặc để thêm một chiếc đĩa bên cạnh để bỏ bớt phần ăn của mình ra, bạn sẽ kiểm soát bữa ăn dễ dàng hơn. Đừng nghĩ rằng vui nốt hôm nay rồi mai quay lại giảm cân vẫn kịp nhé!Rất nhiều cô nàng đổ lỗi cho gene di truyền hoặc “cái số” và bỏ bê việc tập luyện. Hãy nhớ, không gì là không thể, nếu nó thực sự liên quan đến vấn đề di truyền, thì bạn chỉ còn cách cố gắng hơn nữa thôi.Mặc dù 75% thành công của quá trình giảm cân là dựa vào chế độ ăn uống, nhưng bạn vẫn rất cần 25% còn lại dành cho hoạt động thể thao để giữ cơ thể dẻo dai và có sức bền tốt. Đừng nằm một chỗ và nghĩ chỉ cần nhịn ăn là đủ.Bạn đang bị thừa 5kg so với tiêu chuẩn và thấy việc giảm được nó trong một tháng thật quá xa vời? Hãy đặt mục tiêu ngắn hơn, giảm 3kg thôi chẳng hạn, để thấy dễ dàng hơn. Bởi hành trình giảm cân không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai, nên việc giữ tinh thần thoải mái và suy nghĩ tích cực là rất quan trọng. Cân nặng có thể trồi lên sụt xuống, nhưng hãy nhớ tinh thần luôn phải vững vàng bạn nhé!Bạn thường bỏ cuộc sau một tháng hay hai tháng? Nên nhớ, giảm cân là một quá trình. Đừng quá nóng vội và ép cân nhanh chóng khiến cơ thể bị suy nhược và rối loạn các chức năng. Hãy theo dõi và đặt mốc cố gắng dài hơn như sáu tháng hoặc một năm để bản thân có thời gian thích nghi với chế độ tập luyện hoặc ăn uống, và cũng để bạn có thể nhìn nhận được kết quả một cách rõ ràng./.