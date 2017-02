Bộ sưu tập Too Faced kết hợp cùng Kat Von D

Những hộp phấn má Love Flush khiến trái tim bao cô gái tan chảy

Những món mỹ phẩm hình trái tim siêu đáng yêu dưới đây sẽ khiến "một nửa" của bạn cảm thấy bất ngờ và xiêu lòng trong Ngày lễ tình nhân.Sau sự thành công của 2 bảng màu Chocolate Bar, Semi-Sweet Chocolate, Too Faced tiếp tục tung ra Chocolate Bon Bon – bảng màu với nguyên liệu từ bột cacao nguyên chất thơm ngất ngây như chocolate và tạo hình các ô màu mắt là hình trái tim xinh xắn. Tuy màu sắc của bảng màu được nhận định là khó dùng hơn 2 bảng trước đó nhưng cũng không vì vậy mà Chocolate Bon Bon bị chối từ trong thế giới của những cô gái yêu làm đẹp. Bên cạnh Chocolate Bon Bon, Too Faced còn có những sản phẩm có hình trái tim nổi tiếng khác như bảng màu Better Together kết hợp cùng Kat von D, những hộp phấn má Love Flush…Nằm trong chuỗi sản phẩm xà phòng massage của Lush, Soft Coeur là một sản phẩm được sản xuất dành cho các cặp tình nhân – theo như lời của chính hãng Lush. Để công cuộc massage trở nên kì thú, Lush khuyên các cặp đôi hãy bẻ trái tim này ra để thấy miếng chocolate nguyên chất bên trong. Với thành phần chocolate, mật ong, bơ cacao, dầu hạnh nhân… Soft Coeur không chỉ khiến da bạn mềm mại hơn mà còn khiến tình yêu thơm phức như bánh ngọt.Để thu hút khách hàng, Lip Smacker thường xuyên cho ra đời những set sản phẩm dưỡng môi trong hộp thiếc uốn hình trái tim. Bên cạnh Tint Gloss (son bóng có màu), Lip Smacker còn có son sáp dưỡng được đựng trong hộp thiếc siêu đáng yêu này.I Heart Makeup là một thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp đến từ London. Với nhiều sản phẩm giá rẻ, bao bì bắt mắt, thương hiệu này đang được khá yêu thích tại châu Âu. Và sản phẩm Highlighter Unicorn Heart của họ là một ví dụ cho sự sáng tạo của thương hiệu này. Highlighter được làm thành dải màu như cầu vồng mà chỉ cần một lần đưa cọ, bạn có thể quét tất cả những lớp màu đó lên má. Hộp highlighter này có hình trái tim cực kỳ xinh.Holika Holika vốn được chú ý bởi những sản phẩm trang điểm mắt. Thế nhưng sự xuất hiện của bộ sưu tập Heartful đã kéo được sự chú ý của dân tình về phía các dòng son môi của hãng này. Thay vì hình dạng thỏi tròn thường thấy, Holika Holika đã tạo ra những thỏi son theo khuôn hình trái tim để mang đúng tinh thần yêu thương ngập tràn vào sản phẩm của mình. Dù chất lượng gây nhiều tranh cãi nhưng không thể chối cãi một sự thật rằng bộ sản phẩm này đã được các cô gái không ngừng săn lùng để đưa vào bộ sưu tập những món mỹ phẩm độc đáo./.