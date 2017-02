Yêu xa giờ không còn là vấn đề bởi trong thời công nghệ, mọi khoảng cách địa lý đều bị xóa nhòa.Mùa Valentine này, xin được giới thiệu những món quà công nghệ thú vị sẽ là sứ giả gắn kết cho tình yêu của các bạn.Với thiết bị đặc biệt này, các cặp đôi có thể nghe được nhịp đập trái tim của nhau khi ngủ.Bằng cách đeo một chiếc vòng và đặt chiếc loa vào trong gối, sau đó kết nối qua một ứng dụng trên smartphone, bạn có thể “cảm thấy” nhịp tim của nửa kia, giống như khi bạn gối đầu lên ngực họ vậy.Vòng tay làm bằng chất liệu đặc biệt, rất mềm và êm ái, hoàn toàn không gây cảm giác khó chịu khi ngủ.Ngoài ra, người phát minh ra Pillow Talk, Joanna Montgomery, cho biết thiết bị này cũng rất hữu ích với các bậc cha mẹ khi có việc phải đi xa vẫn có thể lắng nghe tiếng tim đập của con mình và ngược lại, giúp tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.Hiện sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất, dự tính sẽ sớm ra mắt với mức giá 180 USD (khoảng 4 triệu VND) cho 1 cặp.Với những cặp đôi yêu xa, việc thể hiện sự quan tâm đến nhau là cách giữ lửa cho mối quan hệ.Đôi khi chỉ vài câu hỏi han, nhắc nhở giữ ấm khi trời trở gió cũng đủ khiến nửa kia ấm lòng.Một công ty của Italy đã cho ra đời một ý tưởng táo bạo, giúp các đôi tình nhân ở xa nắm được những thay đổi thời tiết tại nơi một nửa của mình đang sinh sống.Họ đã làm ra một chiếc đèn đặc biệt có tên gọi Patch of Sky.Với 3 thiết kế khác nhau, gồm đế đèn và một tấm kính trong suốt để ánh sang xuyên qua, đèn Patch of Sky, đúng như tên gọi "mảnh ghép của bầu trời" sẽ cho người sử dụng biết ở nơi xa kia, người bạn của mình đang hưởng nắng ấm, hay đón gió rét.Bằng cách kết nối với Facebook của nửa kia, màu sắc của đèn sẽ thay đổi tương ứng với thời tiết tại địa điểm đó.Nếu trời nóng, đèn sẽ đổi màu đỏ cam, mưa bão sẽ là màu xanh dương đậm.Tùy theo độ đậm nhạt của hai màu sắc này, chúng ta có thể đoán được tiết trời ở phía bên kia Trái đất đang như thế nào.Sản phẩm đang được hoàn thiện trước khi ra mắt trong năm nay.Bạn phải đi công tác xa, hay có những chuyến du lịch mà chàng hay nàng không thể thu xếp đi cùng?Đừng lo, các bạn vẫn có thể chia sẻ những khoảnh khắc thú vị cùng nhau, ngay cả khi không ở cạnh nhau.Narrative Clip 2 là một thiết bị lý tưởng giúp bạn thực hiện mong muốn này. Nó là một chiếc camera mini cài áo có khả năng chụp ảnh tự động liên tục, hoặc chụp ảnh theo phương pháp thủ công.Với kiểu chụp tự động, mỗi bức ảnh được chụp cách nhau khoảng 30 giây (thời gian có thể điều chỉnh qua ứng dụng của thiết bị), sau đó ảnh có thể được tải lên hệ thống lưu trữ đám mây.Kích thước nhỏ bằng nửa chiếc thẻ tín dụng, trọng lượng chỉ có 19 gram, nhưng Narrative Clip 2 được trang bị camera 8MP và có khả năng quay phim với chất lượng FullHD. Bộ nhớ 8GB của nó có thể chứa 4000 bức ảnh và 80 phút phim.Sản phẩm được bán với giá 199 USD (khoảng 4,5 triệu VND).Chiếc áo đặc biệt đoạt giải Thiết kế ấn tượng trong năm của tờ Time sẽ giúp cho người mặc cảm nhận được cái ôm của đối phương.Bằng cách sử dụng các thiết bị cảm biến đặc biệt làm co giãn thân áo, đồng thời sẽ tạo ra hơi ấm và nhịp tim của người ôm.Bộ cảm biến và bộ truyền động trên áo được kết nối qua cổng Bluetooth với một chiếc điện thoại thông minh.Thông qua chương trình ứng dụng The Hug Shirt, bạn có thể tặng một cái ôm ấm áp cho người mặc áo, dù họ có ở xa bạn cả ngàn cây số.Chiếc áo đặc biệt này có thể giặt được một cách bình thường. Sản phẩm đang trong giai đoạn ý tưởng, chưa được trình làng chính thức.Dự tính, nó sẽ có mức giá 300 USD (khoảng 6,8 triệu VND)./.