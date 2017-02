Một số mẫu xe phù hợp với phụ nữ



- Phân khúc xe phổ thông đô thị: Ford Fiesta, Suzuki Swift, Mazda 2, Ford EcoSport, Toyota Yaris, Hyundai i20 Active, Kia Rio, Nissan Juke…



- Phân khúc xe hạng sang đô thị: Mercedes-Benz: GLA, A-Class; Audi: A1, A3, Q2, MINI Cooper; BMW: 1 Series, X1; Peugeot 208; Renault Megane, Sandero; Porsche Macan…

Mọi lời khuyên hay tư vấn từ các chuyên gia đôi khi chẳng mảy may tác động tới phụ nữ một khi họ đã thích.Nhiều chị em chỉ vì mê kiểu dáng bề ngoài, nội thất bắt mắt, thậm chí là chiếc gương lớn trước ghế lái tiện cho việc trang điểm mà quyết định mua luôn chiếc xe để rồi sau đó phải ngậm ngùi.8 nguyên tắc dưới đây sẽ giúp chị em tránh được những sai lầm đáng tiếc khi quyết định mua xe.Trước khi mua xe, hãy trả lời câu hỏi, bạn là người cầm lái mỗi ngày hay là người ngồi ở hàng ghế sau?Nếu là người "cầm cương" thì chắc chắn bạn sẽ cần một chiếc xe mang lại cảm giác hứng khởi, dễ dàng di chuyển trong thành phố.Còn nếu bạn là người ngồi ghế sau (có tài xế riêng), thì một chiếc xe rộng rãi, tiện nghi với khoảng để chân thoải mái, bệ tỳ sau đa năng trên chất liệu da cao cấp là sự lựa chọn khôn ngoan.Không nên mua xe vượt quá khả năng chi trả​, hãy cân nhắc để không tự biến mình thành con nợ sau khi sở hữu chiếc xe đắt tiền.Dĩ nhiên, nếu bạn có một kế hoạch tài chính tốt thì có thể "nhích" lên, mua chiếc xe với giá cao hơn dự định, ngân hàng sẽ lo phần tiền này cho bạn.Nên nhớ, liệu cơm gắp mắm.Lưu ý, số tiền bạn phải trả để chiếc xe có thể lăn bánh sẽ cao hơn so với giá niêm yết của hãng bởi còn phí, thuế, bảo hiểm, đăng kiểm, tiền biển số…Các khoản này cộng thêm vào chi phí khoảng 20% nữa, chưa kể nếu xe phải gắn thêm các phụ kiện khác như camera lùi, dán kính...Ví dụ, bạn mua xe với giá khoảng 500 triệu đồng, thì tổng các chi phí sẽ lên tới hơn 600 triệu đồng.Hàng tháng chiếc xe cũng cần được bảo dưỡng, tính trung bình, một chiếc xe với giá dưới 1 tỷ đồng thì chi phí bảo dưỡng rơi vào khoảng 5 triệu đồng/tháng.Với thông tin đa chiều như hiện nay, trên website của các hãng luôn công bố đầy đủ thông số, giá bán, trang bị nội thất của các mẫu xe.Bạn hãy tìm hiểu kỹ để khoanh vùng chọn ra các mẫu xe phù hợp với mình nhất,tìm hiểu 3-5 đại lý để có được giá tốt nhất.Bạn cũng nên cân nhắc uy tín của đại lý thông qua ý kiến người dùng, showroom có hỗ trợ làm các loại giấy tờ pháp lý hay không, thái độ phục vụ của nhân viên…Hãy dành thời gian đọc các bài đánh giá xe từ các trang báo uy tín. Sẽ không thừa nếu bạn làm bảng so sánh các tính năng, tiện ích phù hợp với sở thích cá nhân, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất.Việc làm này là cần thiết. Nhiều đại lý hoặc người bán hàng có thể không đánh giá cao nhận định của phụ nữ, tự động cắt giảm các khoản khuyến mại, thậm chí tung ra các chiêu lừa đảo.Một người đàn ông (hiểu biết về xe thì càng tuyệt) đi cùng vừa giúp bạn vững tin để đàm phán, vừa cho bạn những lời khuyên hữu ích.Bạn nên lái thử chiếc xe định mua để cảm nhận về kích cỡ, bố trí bảng điều khiển, cảm giác lái, ghế ngồi... có thực sự phù hợp với mình hay không.Nên lái thử trên nhiều loại địa hình, cả trong phố và đường xa lộ (xem mức độ cân bằng, tiếng ồn…), trên đường gồ ghề để kiểm tra mọi chế độ vận hành của xe. Hãy hỏi nhân viên tư vấn về toàn bộ tính năng và thử vận hành.Hãy tham khảo giá của một vài đại lý.Mách nhỏ với bạn, những người bán hàng trong cùng một showroom đôi khi cũng đưa ra các mức giá khác nhau (do áp lực về doanh số khác nhau).Thông thường, sẽ có nhiều ưu đãi tặng kèm như khuyến mãi dán kính cách nhiệt, camera lùi (nếu nguyên bản không có), tặng bảo hiểm, bọc ghế da (nếu xe nguyên bản là nỉ), thảm trải sàn…Vì vậy, hãy đề nghị được cung cấp bản báo giá, bạn hoàn toàn có thể dùng những báo giá này để thương lượng sao cho có lợi nhất cho mình.Xin nhớ, giá xe bạn mua được và quà khuyến mãi sẽ tùy thuộc vào khả năng đàm phán của bạn.