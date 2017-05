Phiên bản Panthere de Cartier gam vàng hồng, xen kẽ với những mảng đen bằng sơn mài mô phỏng biểu tượng báo đốm hoa mai của nhà Cartier.

Phụ nữ và thời gian, hai khái niệm tưởng như vô cùng đối lập, nhưng lại song hành trên lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Đó là lý do mà đồng hồ dành cho phái đẹp luôn bắt nguồn từ những hình ảnh hay câu chuyện thú vị. Năm 2017, các thương hiệu lớn của Pháp và Italy đã đồng loạt cho ra mắt những mẫu đồng hồ mới chỉ dành cho phụ nữ.Chiếc đồng hồ J12 của Chanel là thiết kế đồng hồ đầu tiên được làm bằng sứ công nghệ cao. Ra mắt vào năm 2000, J12 đã tạo nên dấu ấn quan trọng cho nhà mốt đình đám này. Kể từ đó, mỗi năm, Chanel lại đều đặn trình làng những sáng tạo mới của dòng đồng hồ J12, dựa trên những biểu tượng gắn liền với thương hiệu.Năm 2017, Chanel cho ra mắt J12 Mademoiselle với sáng tạo vô cùng độc đáo. Chi tiết kim giờ và kim phút được biến tấu vui nhộn thành cánh tay của nhà sáng lập Gabrielle Chanel trong bộ skirt-suit đặc trưng. Với hai màu đen và trắng, phiên bản J12 Mademoiselle chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn, 555 chiếc cho mỗi màu.Số 5 được coi là con số thần thánh, có mối liên hệ mật thiết với Chanel. Khi quyết định đặt tên cho chai nước hoa No.5, Gabrielle Chanel từng nói: “Tôi thường ra mắt các thiết kế của mình vào ngày 5/5 hàng năm, thế nên ta hãy lấy số thứ tự của mùi hương này - số 5, để đặt tên cho chai nước hoa ấy, nó sẽ mang đến may mắn.”Lấy cảm hứng từ hình ảnh con rắn - biểu tượng của quyền lực, sự thông thái và nguồn năng lượng nguyên thủy, BVLGARI đã cho ra mắt bộ sưu tập Serpenti với các thiết kế trang sức, đồng hồ, phụ kiện…Với đồng hồ Serpenti, đầu rắn trên mặt đồng hồ được chế tác vô cùng tinh xảo qua đôi tay của những thợ thủ công bậc thầy. Năm 2017, BVLGARI tiếp tục cho ra mắt phiên bản mới của đồng hồ Serpenti với thiết kế dây đeo làm từ da rắn nước karung hoặc da bê. Chất liệu da được xử lý tài tình mang đến vẻ mềm mại, mượt mà, ôm lấy cổ tay của phái đẹp.Cùng việc ra mắt phiên bản mới của Serpenti, BVLGARI còn giới thiệu dịch vụ cá nhân hóa đồng hồ như các tùy chọn về màu sắc, chất liệu mặt đồng hồ cũng như màu sắc dây đeo. Khách hàng có thể lựa chọn trong 312 phiên bản được tạo ra dựa theo bảng mẫu có sẵn của BVLGARI.Nhà thiết kế Christian Dior, nhà sáng lập thương hiệu couture Dior lừng lẫy Paris, là một người duy tâm và luôn tin vào những vật hộ mệnh. Những biểu tượng theo ông là mang đến sự may mắn như hoa linh lan, hoa hồng, những chòm sao hay con số 8 luôn hiện diện trong các sáng tạo của nhà mốt.Năm 2017 này, Dior mang đến 10 mẫu đồng hồ Grand Bal hoàn toàn mới với tên gọi Dior Grand Bal Piéce Unique Galaxie. 10 mẫu thiết kế với 10 gam màu chủ đạo sẽ đưa mọi người đến với những dải ngân hà, những chòm sao được kết tạo bởi kim cương và đá opal, tiệp màu với dây đeo bằng da bóng. Tất cả những yếu tố ấy đã tạo nên sức hấp dẫn như một phép màu huyền bí.Và đúng như tên gọi Dior Grand Bal Piéce Unique Galaxie, 10 chiếc đồng hồ đặc sắc này là những thiết kế độc bản, mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất.Panthere de Cartier không đơn thuần là một chiếc đồng hồ. Từ khi ra mắt, vào những năm 80, Panthere de Cartier ngay lập tức trở thành một trong những biểu tượng của thời trang. Năm nay, Cartier tiếp tục cho ra mắt phiên bản tiếp theo của Panthere de Cartier, thổi vào đó sức sống mới cho thương hiệu đồng hồ đỉnh cao này.Panthere de Cartier là một dấu cộng hoàn hảo cho người phụ nữ hiện đại với gu thẩm mỹ tinh tế và luôn biết mình muốn gì. Những mắt xích kết nối tinh xảo của dây đồng hồ mang đến sự mềm mại, uyển chuyển cho cổ tay.Ra mắt năm 1991, đồng hồ Nantucket của Hermes ngay lập tức được phái đẹp đón nhận bởi nét thanh lịch đậm chất Pháp. Mặt đồng hồ hình chữ nhật mô phỏng mắt xích mỏ neo (anchor chain), được Henri d’Origny thiết kế với mặt số đặc trưng của Hermes trên chất liệu da cao cấp nhất. Có thể nói, Nantucket là một trong số những niềm tự hào của Hermes.Năm nay, nhà mốt cho ra mắt phiên bản Nantucket mới, Très Petit Modèle, với mặt đồng hồ thu nhỏ hơn song vẫn giữ nguyên vẹn tinh thần của thiết kế nguyên bản. Với hai lựa chọn, mặt bằng thép hoặc vàng hồng đính kim cương, khách hàng có thể chọn cho mình dây da khác nhau, một hoặc hai vòng quấn.Được mệnh danh là biểu tượng mới của Versace, đồng hồ Palazzo Empire mang đầy đủ những biểu tượng và dấu ấn đặc trưng nhất của nhà mốt đến từ Italy. Xuất hiện lần đầu trên sàn catwalk show diễn Xuân Hè 2017 của Versace, đồng hồ Palazzo Empire là sự tiếp nối hoàn hảo của bộ sưu tập phụ kiện Palazzo Empire được ra mắt trước đó, với những mẫu túi xách được các tín đồ thời trang săn đón.Logo đầu Medusa 3D chạm nổi ấn tượng giữa mặt đồng hồ trên nền họa tiết guilloché mô phỏng những tia nắng Mặt Trời tỏa ra. Dấu ấn đặc trưng của nhà mốt - những họa tiết Hy Lạp cổ đại được tráng men khéo léo viền quanh mặt đồng hồ./.