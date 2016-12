Tối 25/12, theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, Sở đã tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức, các cá nhân tham gia kíp mổ liên quan tới vụ tử vong 2 bệnh nhân để phục vụ công tác điều tra.Theo báo cáo về sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức của Sở Y tế Hà Nội, ngày 25/12, ngay sau khi tiếp nhận thông tin hai trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, Sở Y tế đã khẩn trương có mặt tại Bệnh viện để cùng phối hợp giải quyết.Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh và tóm tắt vụ việc liên quan đến hai trường hợp tử vong trên.Kết quả làm việc cho thấy, Bệnh viện Trí Đức đã được Bộ Y Tế phê duyệt danh mục kỹ thuật (Ban hành kèm theo quyết định số 3390/QĐ- BYT ngày 12/09/2013) trong đó có các kỹ thuật để tiến hành phẫu thuật cho 2 bệnh nhân trên.Về danh sách nhân sự tham gia hai kíp phẫu thuật: Theo hồ sơ lưu lại Sở y tế do Bệnh viện Trí Đức gửi báo cáo danh sách cán bộ, nhân viên làm việc thường xuyên tại Bệnh viện tháng 12/2015, trong đó chưa có tên của kỹ thuật viên gây mê Phạm Thị Hương và nhân viên dụng cụ Bùi Thị Kim Oanh.Liên quan đến thuốc gây mê sử dụng cho 2 bệnh nhân: Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành niêm phong phòng mổ, vỏ thuốc và các sổ sách… liên quan đến ca gây mê.Kho thuốc khoa Dược Bệnh viện nằm trong nhà thuốc bệnh viện. Nhà thuốc bệnh viện đã được sở y tế thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc số 03-02769/HNO- ĐKKDD do bà Định Thị Hằng – Trường khoa dược, phụ trách chuyên môn nhà thuốc.Sở Y Tế đã tiến hành kiểm tra và niêm phong, bảo quản thuốc theo đúng yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn các thuốc có liên quan phục vụ gây mê tại bệnh viện, gồm: Diprivan 1% 200mg/20ml, Esmeron 50mg/5ml, Atropin Sunfat 0.25mg/ml, Solu Medrol 40mg/1ml, Midanium (Midazolam 5mg/ml). Toàn bộ các hóa đơn, chứng từ liên quan đã được đội điều tra tổng hợp công an quận Hai Bà Trưng thu giữ.Sở Y tế đã tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức các cá nhân tham gia 2 kíp mổ để phục vụ công tác điều tra.Về hai trường hợp bệnh nhân tử vong: Một bệnh nhân tử vong tên Quách Thị Mai P. , sinh năm 1979 (Nữ); Địa chỉ: phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân được chẩn đoán: Đau 2 thùy tuyến giáp.Bệnh nhân P. có chỉ định phẫu thuật cắt u 2 thùy tuyến giáp. Vô cảm bằng gây mê nội khí quản. Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 25/12, bệnh nhân được tiêm Atropine 0.25mg, Midazolam 5mg, Solumedrol 40mg, (tiền mê). Sau đó 15 phút có sử dụng tiếp 100mg Diprivan và 30mg Esmeron. Sau 30 giây, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ và được tiến hành cấp cứu tại phòng mổ, sau đó được chuyển đến Khoa A9 (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị.Trường hợp tử vong thứ hai là bệnh nhân Hoàng Văn T., sinh năm 1982 (Nam); Địa chỉ: Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.Bệnh nhân T. được chẩn đoán: Viêm xoang mãn - Viêm Amidal lệch vách ngăn, Sùi vòm. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật: Nội soi xoang – Cắt Amidal – Chỉnh hình vách ngăn – Nạo sùi vòm. Vô cảm bằng gây mê nội khí quản.Khoảng 8 giờ 40 phút, bệnh nhân T. được tiêm Atropin 0.25mg, Midazolam 5mg, Solumedrol 40mg (tiền mê), sau 15 phút sử dụng tiếp 120mg Diprivan và 30mg Esmeron. Sau 30 giây có dấu hiệu sốc phản vệ, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu tại phòng mổ, sau đó được chuyển đến Khoa A9 (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị./.