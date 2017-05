Các nữ sinh đã được trả tự do. (Nguồn: africanews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ trưởng Phụ nữ Nigeria Aisha Alhassan ngày 11/5 cho biết 82 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía Đông Bắc Nigeria vừa được nhóm khủng bố Boko Haram trả tự do sau 3 năm bắt cóc, sẽ sớm gặp lại gia đình vào tuần tới.Bà Alhassan cho hay chính phủ sẽ đài thọ mọi chi phí cho gia đình của những nữ sinh trên đến thủ đô Abuja để gặp con cái họ.Lực lượng an ninh Nigeria đang bảo vệ số nữ sinh nói trên kể từ khi họ được Boko Haram trả tự do vào cuối tuần trước.Những nữ sinh này được trả tự do sau nhiều cuộc đàm phán giữa chính phủ và Boko Haram. Bộ trưởng Alhassan tuyên bố số nữ sinh này sẽ được điều trị tâm lý và học nghề nhằm giúp các em tái hòa nhập xã hội.82 nữ sinh nói trên nằm trong số 276 nữ sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18 bị nhóm phiến quân Boko Haram bắt cóc trong một đêm tháng 4/2014. Vụ bắt cóc này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới.Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Mohammed cho rằng các cuộc đàm phán với Boko Haram liên quan đến việc trả tự do cho 113 nữ sinh còn lại có thể sẽ giúp mở đường chấm dứt xung đột.Boko Haram đã bắt cóc hàng nghìn phụ nữ kể từ khi nhóm khủng bố này tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vũ trang, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng, 2,6 triệu người bị mất nhà cửa và hàng triệu người khác phải sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo./.