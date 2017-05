Nhân viên Chi cục Thú y đóng dấu kiểm dịch lên sản phẩm thịt lợn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

​Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa thông qua chủ trương cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Thành Food đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hiện đại, tập trung tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước với vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng.Đây là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận.Theo thiết kế, dự án được xây dựng trên diện tích gần 5.500m2; bao gồm, khu vực giết mổ tập trung với hai dây chuyền giết mổ hiện đại theo công nghệ của Cộng hòa liên bang Đức; công suất dự kiến giết mổ hơn 100 con/giờ.Từ khâu giết mổ tới đóng gói, bảo quản sản phẩm được thực hiện theo quy trình tự động, khép kín; trong đó, kho lạnh cấp đông có công suất chứa hơn 30 tấn hàng.Theo đánh giá tác động môi trường, cơ sở giết mổ tập trung, cách xa khu dân cư, tránh được tiếng ồn, kiểm soát dịch bệnh từ gốc, môi trường sống không bị ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm.Các loại gia súc lợn, bò, cừu, dê sẽ được thu mua từ các trang trại hoặc hộ chăn nuôi về đây giết mổ, được cơ quan Thú y kiểm tra. Sản phẩm có dán tem nhãn số lượng, giá tiền, ngày sản xuất và hạn sử dụng, sau đó chuyển sang kho lạnh bảo quản.Ông Dương Khải Thụy, Giám đốc Công ty T​rách nhiệm hữu hạn Nhật Thành Food cho biết sau khi dự án đi vào hoạt động, công ty sẽ thu mua sản phẩm gia súc, gia cầm trực tiếp từ các hộ chăn nuôi với giá thành đảm bảo. Điều này giảm được khâu trung gian không thông qua thương lái; cung cấp các sản phẩm thịt chất lượng nhất tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.Phó chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam cho hay tỉnh Ninh Thuận có các cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.Việc đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cộng đồng; đồng thời, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm thịt dê, cừu đặc sản của Ninh Thuận.Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận hiện trên địa bàn tỉnh có 70 lò giết mổ gia súc, gia cầm, mỗi ngày cung cấp ra thị trường hơn 16 tấn thịt các loại.Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đang hoạt động có quy mô nhỏ lẻ, phân tán và nằm xen kẽ trong khu dân cư, nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường cao. Do đó, dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trong bối cảnh hiện nay sẽ đảm bảo được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh thú y.Đề án Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, Ninh Thuận ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 3 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và hai huyện Ninh Phước, Ninh Sơn.Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hiện đại tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm ​nay./.