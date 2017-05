Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra chiều 12/5 tại quận Mastung, thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan.Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ nhằm vào đoàn xe của Phó Chủ tịch Thượng viện Maulana Abdul Ghafoor Haideri.Tuy nhiên, ông này đã may mắn thoát chết và không bị thương.Hiện, các lực lượng an ninh cũng chưa xác định được vụ nổ là do đánh bom liều chết hay cài mìn ven đường.Balochistan là một trong những "điểm nóng" an ninh của Pakistan.Từ năm 2004 đến nay, các vụ tấn công của phiến quân cũng như giao tranh giữa quân đội chính phủ và các tay súng Hồi giáo cực đoan tại đây đã khiến hàng trăm người thương vong./.