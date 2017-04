Cảnh sát Pháp tuần tra tại sân ga Gare du Nord sau khi một nghi phạm tấn công cảnh sát bị bắt giữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, một vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát đã xảy ra trên đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương, khiến 2 cảnh sát bị thương. Cảnh sát địa phương ngay lập tức bắt giữ đối tượng nổ súng và điều tra vụ việc.Theo giới chức địa phương, đối tượng gây án là 1 thanh niên khoảng 20 và có biểu hiện bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan trong thời gian gần đây.Đối tượng này đã kháng cự và nổ súng vào 2 cảnh sát khi họ tìm cách bắt giữ y. Hiện đơn vị chống khủng bố thuộc Văn phòng Công tố Paris đang phụ trách điều tra vụ việc.Vụ nổ súng trên đảo Reunion xảy ra trong bối cảnh Pháp siết chặt an ninh chuẩn bị cho vòng 2 bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới, đặc biệt sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát mới đây ở đại lộ Champs Elysses ở thủ đô Paris, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Theo các nguồn tin an ninh, mạng lưới thánh chiến đầu tiên ở vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp "dạt" đến đảo Reunion hồi tháng 6/2015.Thủ lĩnh của mạng lưới được biết đến dưới cái tên Người Ai Cập, 21 tuổi, đã bị bắt giữ và đưa về Paris.Chính quyền đảo Reunion ước tính trên đảo này hiện có khoảng 100 đối tượng Hồi giáo bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan.Từ tháng 1/2015, Pháp hứng chịu một loạt các vụ tấn công mà thủ phạm là các phần tử thánh chiến, khiến hơn 230 người thiệt mạng./.