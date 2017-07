Dân thường Syria chạy khỏi các khu vực IS chiếm đóng tại Raqqa ngày 8/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 16/7 cho biết hơn 330.000 người đã thiệt mạng, trong đó khoảng 1/3 là dân thường, trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.Theo SOHR, tổ chức này đã ghi nhận 331.765 người thiệt mạng trên khắp Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào giữa tháng 3/2011 sau làn sóng biểu tình chống chính phủ.Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman, lưu ý trong tổng số người thiệt mạng nói trên có 99.617 dân thường và đây là con số thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 15/3/2011 đến ngày 15/7/2017. Tổng cộng có 18.243 trẻ em và 11.427 phụ nữ chết trong xung đột.Trong báo cáo mới nhất của mình, SOHR cho biết thêm 116.774 thành viên lực lượng chính phủ Syria và những người ủng hộ chính quyền Damascus đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.Trong số này, có 61.808 là binh lính và 1.408 là thành viên phong trào Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn.Cuộc nội chiến cũng khiến 57.000 phiến quân, trong đó có thành viên Các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ ủng hộ, và hơn 58.000 phần tử thánh chiến, thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhánh al-Qaeda tại Syria trước đây, thiệt mạng.Cuộc xung đột đẫm máu ở Syria đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của nước này và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.