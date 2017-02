Những vết lột vỏ đều tăm tắp trên 30 thân cây xà cừ ở đường Láng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mới đây, hàng xà cừ cổ thụ trên đường Láng bất ngờ bị lột vỏ, cây nào cây nấy trên thân xuất hiện một vết lột hình vuông giống nhau, đều tăm tắp. Đến nay, danh tính và mục đích của các dối tượng cho hành động trên vẫn còn là dấu hỏi.Ngày 8/2, Công an phường Láng Hạ (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra và cho rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật.Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an phường Láng Hạ (Đống Đa – Hà Nội) – cho biết, hiện tượng đục đẽo để lấy vỏ cây xà cừ tại tuyến đường Láng đã diễn từ trước Tết Nguyên đán 2017 và vài ngày sau Tết. Theo thống kê của Công an phường này, có trên 30 cây xà cừ cổ thụ đã bị lột vỏ.Theo thiếu tá, thông tin ban đầu đơn vị thu thập được, thì sở dĩ những vết đục đẽo thân cây xà cừ có hình dáng, kích thước khá giống nhau là do khi đục đẽo các đối tượng đã nói dối người dân khu vực, làm như vậy để gắn biển số cây.Lãnh đạo này cho hay: Qua công tác xác minh, lấy lời kể của các nhân chứng sinh sống dọc tuyến đường Láng, họ cho rằng những người lột vỏ cây xà cừ mang về nhằm mục đích đun nước chữa bệnh ngứa, ghẻ.“Tuy ở thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa có cơ sở để xác định hành vi đục đẽo, lột vỏ cây xà cừ này là có mục đích phá hoại, nhưng hành vy này đã vi phạm qui định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa” theo Điều 49, Nghị định 121 của Chính phủ năm 2013.” - thiếu tá Đạt cho biết.Hiện Công an phường Láng Hạ đang tiếp tục phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, truy tìm đối tượng gây ra sự việc trên để tiến hành xử lý; đồng thời triển khai các phương án tuyên truyền, phòng ngừa hành vi tương tự.