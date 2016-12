Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2509/QĐ-NHNN về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của Ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa là 90%.Trước đó, theo quy định của Thông tư 36 ban hành năm 2014, các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép có tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng số tiền gửi tối đa là 80%.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu, ba ngân hàng trên phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời giám sát chặt chẽ cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT…/.