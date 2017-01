(Ảnh minh họa: Lê Hữu Quyết/TTXVN)

Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tuy nhiên, nhiều hộ dân trồng đào tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tất bật chăm sóc đào để cung ứng trong dịp Tết.Theo đánh giá của người dân xã Nam Anh, năm nay do thời tiết thuận lợi nên hứa hẹn đào sẽ nở đúng dịp ​Tết Nguyên đán, điều này khiến người dân trồng đào rất phấn khởi.Đến vườn đào phai gần 50 gốc của gia đình ông Hồ Viết Lý tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) người ta đã bắt gặp những cây đào có thế thật đẹp.Mặc dù chưa đến dịp nở hoa nhưng những cây đào đầy búp và chồi non xanh, điều này hứa hẹn gia đình ông Lý sẽ có một cái Tết đầy đủ từ nguồn thu nhập bán đào Tết.Để những gốc đào của gia đình có thể nở đúng dịp Tết Nguyên đán, hơn hai tuần nay, ngày nào ông Hồ Viết Lý, xóm 9 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng ra vườn đào, tất bật chăm sóc, theo dõi sát sao cây đào.“Thời điểm này năm ngoái, do thời tiết nắng ấm nên nhiều gốc đào của gia đình đã bung nở sớm hơn một tuần làm giảm nguồn thu nhập của gia đình. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thuận lợi hơn nên hứa hẹn các gốc đào sẽ nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán. Trung bình mỗi cành đào phai bán dịp Tết có giá từ 200-300 nghìn đồng, nếu những gốc đào đẹp sẽ có giá từ 1-3 triệu đồng và được những người chuộng chơi đào tết đến tận vườn đặt trước cả tháng. Nếu năm nào thời tiết thuận lợi, đào nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán thì gia đình tôi thu nhập từ 30-40 triệu đồng,” ông Hồ Viết Lý chia sẻ.Không chỉ có gia đình ông Hồ Viết Lý mà nhiều gia đình trồng đào khác tại xóm 9, xã Nam Anh đều đang tập trung cho việc chăm sóc đào tết, bởi đã từ lâu đây được xem là nguồn thu nhập kinh tế của nhiều gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.Cùng với trồng đào bán trong dịp Tết, nhiều hộ dân xã Nam Anh còn chú trọng ươm các cây đào giống để cung cấp giống cho các vùng phụ cận, mỗi cây giống có giá từ 25-50 ngàn đồng.Nam Anh là xã bán sơn địa, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào cây trồng hoa màu, nhưng với lợi thế vùng đất đồi ở hai xóm 8 và 9 nằm sát dưới chân núi Đại Tuệ, thổ nhưỡng hợp với cây đào phai nên nhiều hộ dân đã trồng đào cung ứng cho dịp Tết từ nhiều năm nay​. Nhà nào trồng ít thì 5​-7 gốc trong vườn, nhiều gia đình có diện tích đất đồi lớn thì trồng 30-80 gốc.Hiện nay, toàn xã Nam Anh có khoảng gần 200 hộ trồng đào phai tập trung ở xóm 8 và xóm 9 với diện tích gần 40ha. Đây được xem là một vùng cung cấp đào phai lớn cho thị trường dịp Tết Nguyên đán ở Nghệ An.Cây đào ở xã Nam Anh chủ yếu là giống đào phai tự nhiên, hoa có 5 cánh, màu phớt hồng, cành và hoa đều phóng khoáng, bắt mắt nên được nhiều người ưa chuộng.Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán đến, các thương lái từ thành phố Vinh và các vùng phụ cận cũng như những người chuộng chơi đào tết lại đổ dồn về xã Nam Anh để chọn mua đào phai.Theo nhiều người dân có kinh nghiệm trồng đào phai lâu năm, ưu điểm của loại đào phai xã Nam Anh là dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh, không phải cầu kỳ trong việc uốn thế từng cành; cây đào phai lại phù hợp với thổ nhưỡng những vùng đất đồi bán sơn địa.Ngoài việc căn thời gian để bón phân, tuốt lá và ươm cây thì người trồng đào không phải đầu tư quá nhiều công sức và thời gian chăm sóc.Ông Nguyễn Thúc Quang, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đào phai xã Nam Anh được biết đến là loại đào đẹp và được người dân rất ưa chuộng trong dịp Tết từ nhiều năm nay.Bởi vậy, các hộ dân trồng đào không lo ở đầu ra mà chỉ lo lắng liệu thời tiết ở từng năm có thuận lợi cho đào phai nở đúng dịp Tết Nguyên đán hay không.“Mặc dù đây không phải là cây trồng chính nhưng hiệu quả kinh tế từ cây đào phai mang lại cho người dân xã Nam Anh là rất lớn. Nhiều hộ thu nhập từ 40-60 triệu đồng/vườn/năm.Thời gian tới , chính quyền xã Nam Anh sẽ tiếp tục chỉ đạo các hộ dân mở rộng diện tích cây đào phai, đồng thời tích cực triển khai việc quảng bá, xây dựng thương hiệu đào phai Nam Anh để góp phần tăng thêm thu nhập kinh tế cho người dân địa phương,” ông Nguyễn Thúc Quang cho hay.Đào phai là cây đã quá quen thuộc và là cây không thể thiếu của mỗi nhà trưng trong dịp Tết đến, xuân về.Do đó, người dân trồng đào phai ở Nam Anh nói riêng và các vùng trồng đào phai khác ở Nghệ An đều đang tất bật chăm sóc đào với hy vọng sẽ có một mùa hoa Tết thắng lợi./.