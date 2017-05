Noo Phước Thịnh đầy quyền lực trên 'ghế nóng.' (Ảnh: CTS)

Màn trình diễn của Ali. (Ảnh: CTS)

Giọng ca phi giới tính Tùng Anh. (Ảnh: CTS)

Tùng Anh khóc, ôm chầm Thu Minh sau khi khi màn biểu diễn kết thúc. (Ảnh: CTS)

Hải Anh dù rất cố gắng nhưng đã bị loại. (Ảnh: CTS)

Tối 7/5, tập 13 "Giọng hát Việt - The Voice " mùa 4 đã lên sóng với đêm thi Loại trực tiếp của đội Thu Minh và Noo Phước Thịnh.“Trò cưng” của Thu Minh - Ali Hoàng Dương tiếp tục là thí sinh nổi bật, nhận được khá nhiều lời nhận xét từ 4 vị huấn luyện viên.Thể hiện ca khúc "Tell Me Why," một sáng tác của Châu Đăng Khoa, Ali Hoàng Dương mang lại bầu không khí sôi động cần thiết cho đêm thi Loại trực tiếp.Tóc Tiên hào hứng gợi ý năm sau Ali nên đi thi "The Remix," bởi thí sinh này hát EDM nhưng không để âm nhạc lấn át mình, thậm chí nhảy còn đẹp hơn dancer.Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh lại tỏ ra sâu sắc khi nhắc nhở đầy hàm ý tới Ali Hoàng Dương: "Chúc mừng, em xứng đáng nhận được tất cả những lời khen, em đã phải nỗ lực rất nhiều, cứ tiếp tục cố gắng, con đường của mình không chỉ kết thúc ở cuộc thi này mà còn ra ngoài thị trường showbiz nữa. Em hội tụ đầy đủ yếu tố của một ngôi sao giải trí, nhưng nhớ phải có chất, thực lực, đừng bao giờ là một hiện tượng."Trong khi đó, dụng lợi thế hát được cả hai chất giọng nam và nữ giọng ca "phi giới tính" - Tùng Anh thể hiện ca khúc "Dệt tầm gai" đầy ma mị. Tiết mục nhận được sự cổ vũ của khán giả nhưng tiếp tục khiến Thu Minh - Noo Phước Thịnh có những màn tranh luận sôi nổi.Căn nguyên là ở vòng trước, Noo tỏ ý muốn nghe Tùng Anh hát giọng nam, sau màn trình diễn của thí sinh này, Thu Minh không quên “nhắc nhở” đàn em “Giờ em hài lòng rồi nhé.” Noo Phước Thịnh đáp trả: “Có vẻ chị Minh rất sợ em, sao phải làm hài lòng em?”Cuộc tranh luận giữa Noo và đàn chị một lần nữa nổ ra khi Thu Minh nói: "Chị thú nhận một điều, đúng chị sợ anh Noo lắm. Có những điều chị làm ai cũng hiểu nhưng Noo thì không. Noo đóng vai trò rất quan trọng trong lòng chị nên chị phải giải thích". Ngay lập tức Noo Phước Thịnh đáp: "Nhưng tại sao chị cứ phải chứng minh những điều này để làm gì, đây là chương trình chị chứng minh cho khán giả chứ không phải cho em."Thí sinh Hải Anh, cô gái mũm mĩm đội Tóc Tiên ngày nào đã "lột xác" thành công khi về đội Thu Minh. Trong đêm thi loại trực tiếp, Hải Anh chọn ca khúc "Tình 2000." Không chỉ khoe chất giọng truyền cảm, học trò cũ của Tóc Tiên còn thể hiện khả năng vũ đạo đẹp mắt. Tóc Tiên và Thu Minh cũng không ngại đứng dậy nhún nhảy theo tiết mục của Hải Anh.Trần Anh Đức mang đến một tiết mục đặc biệt khi thể hiện ca khúc "Trái tim em cũng biết đau" - bản “hit” của Bảo Anh. Với chất giọng trầm ấm, Anh Đức đã mang đến cho ca khúc này một chiếc áo mới, da diết và tràn đầy cảm xúc.Nga Helen thể hiện ca khúc "Love You In Silence" và khiến Đông Nhi thốt lên "dáng vóc của Quán quân nằm ở đây rồi.”Anh Đạt thể hiện ca khúc "gây bão" trong thời gian qua mang tên "Não cá vàng," với một đoạn rap do chính anh chàng tự viết.Kết thúc 8 phần trình diễn, Noo Phước Thịnh chọn Nga Helen, loại Thu Hà.Thứ tự bình chọn ở đội Thu Minh là Ali Hoàng Dương, Anh Đức, Thu Minh chọn Tùng Anh loại Hải Anh.Tập 14 "Giọng hát Việt" - vòng Bán kết sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ ngày 14/5 trên kênh VTV3./.