Ca sỹ Noo Phước Thịnh phát biểu sau khi nhận giải Cống hiến ở hạng mục Ca sỹ của năm. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Với sức bật tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, niềm đam mê cùng khát khao được cống hiến cho âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc có tuổi đời vừa hơn đôi mươi đã được tôn vinh tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 năm 2017, diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, tối 25/4.Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông VietSEA tổ chức. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.Trong không khí trang trọng và ấm cúng, 9 hạng mục giải thưởng đã được xướng tên và vinh danh. Xen kẽ giữa phần vinh danh các nghệ sỹ là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của ca sỹ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Soobin Hoàng Sơn…Ở hạng mục “Nhà sản xuất của năm,” giải thưởng đã thuộc về nhạc sỹ Khắc Hưng (sinh năm 1992). Đây là nhà sản xuất âm nhạc trẻ nổi bật nhất năm 2016, nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ khắp cả nước qua các bản nhạc “hit” gần gũi với đời sống, thị hiếu của giới trẻ như: "Sau tất cả;" "Yêu;" "Con đường tôi"… đồng thời, nhạc sỹ trẻ Khắc Hưng cũng đã đoạt giải thưởng “Nhạc sỹ của năm” với những hoạt động âm nhạc rất năng động và tích cực.Hạng mục “Music Video của năm” được trao cho video “Bống bống bang bang,” một sáng tác của nhạc sỹ trẻ Only C Nguyễn Phúc Thiện, do Nhóm 365 thể hiện. Đây cũng là nhạc phim trong phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể,” bộ phim vừa đoạt giải Cánh diều Bạc năm 2016.Hạng mục “Bài hát của năm” thuộc về ca khúc “Ông bà anh,” sáng tác và thể hiện Lê Thiện Hiếu (sinh năm 1995). Sau khi ra mắt công chúng, ca khúc “Ông bà anh” đã nhận được hơn 40 triệu lượt truy cập của khán giả trên Youtube.Hạng mục “Nghệ sỹ mới của năm” đã vinh danh nghệ sỹ Hoàng Rob (sinh năm 1991), một “hiện tượng” violon đương đại hiếm có của nền âm nhạc trẻ Việt Nam hiện nay.Ở Hạng mục “Album của năm” đã thuộc về album “Bản nguyên,” do ca sỹ Trần Thu Hà thể hiện. Đây được xem là dự án dài hơi nhất trong sự nghiệp ca hát của ca sỹ Trần Thu Hà, theo đó album “Bản nguyên” mang phong cách nhạc rock indie, từ những tác phẩm âm nhạc ban đầu ảnh hưởng từ nhạc blue phương Tây và âm nhạc miền núi phía Bắc, đã trở thành những bản nhạc rock đầy mạnh mẽ và khác biệt.Hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” thuộc về chương trình “Sing My Song - Bài hát hay nhất.” Đây là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những nghệ sỹ đa năng vừa có khả năng hát và sáng tác.Hạng mục “Chương trình của năm” vinh danh chương trình Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường, cố nhạc sỹ Trần Lập).Hạng mục “Ca sỹ của năm” thuộc về ca sỹ Noo Phước Thịnh với những cống hiến miệt mài của anh cho nền âm nhạc trẻ Việt Nam trong suốt năm 2016.Theo Ban tổ chức, nét mới Giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay là có tới chín hạng mục đề cử, trong đó, hạng mục mới “Nhà sản xuất của năm” nhằm phù hợp hơn với thực tiễn của đời sống âm nhạc đại chúng.Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 do các phóng viên, nhà báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo chí bầu chọn.Năm 2017, giải thưởng có sự tham gia của gần 100 nhà báo văn hóa nghệ thuật của cả nước bình chọn cho chín hạng mục giải thưởng, với mỗi hạng mục chỉ được chọn duy nhất một đề cử./.