Ngày 4/5, Ban tổ chức giải thưởng BAMA (Big Apple Music Awards) 2017 đã công bố danh sách đề cử cho mùa giải năm nay.Nữ ca sỹ Mỹ Tâm của Việt Nam vinh dự nhận đề cử, tham gia tranh tài cùng nhiều nghệ sỹ tên tuổi trong khu vực như SNSD, EXO, BTS...Đây là năm thứ ba liên tiếp Mỹ Tâm xuất hiện trong các hạng mục đề cử của BAMA. Trước đó, năm 2015, cô đã được trao giải thưởng "Best Selling Artist of Asia" (Nghệ sỹ có doanh số tiêu thụ sản phẩm tốt nhất châu Á).Được lập năm 2004, BAMA là giải thưởng vinh danh những ca sỹ có thành tích nổi bật tại các khu vực châu Á, Kavkaz và Trung Đông.Giải thưởng gồm nhiều hạng mục như Nghệ sỹ nam xuất sắc nhất, Nghệ sỹ nữ xuất sắc nhất, Ca khúc xuất sắc nhất, Video xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất, Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất… Kết quả cuối cùng được quyết định dựa trên số lượng sản phẩm tiêu thụ, sức ảnh hưởng và lượng người hâm mộ.Lễ trao giải BAMA 2017 sẽ được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 22/10 tới./.