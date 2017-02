Người phụ nữ may mắn được cứu sống khỏi bàn tay của từ thần sau khi bị ném xuống sông. (Nguồn: Bernama)

Một người phụ nữ, 37 tuổi, bị nhét vào bao tải với tay chân bị trói và bị ném xuống sông từ cầu vượt ở Klang, bang Selangor​ (Malaysia) đã may mắn được một người lái thuyền cứu sống vào sáng 6/2.Tại cuộc họp báo ngày 7/2, trợ lý cảnh sát trưởng Shah Alam ông Shafien Mamat cho biết nạn nhân là một phụ nữ Indonesia, đang làm công nhân cho một nhà máy ở Klang.Những kẻ thực hiện hành vi phạm tội là hai thanh niên người Malaysia, một người 20 tuổi, người kia 21 tuổi.Hai gã này đã đón nạn nhân từ nơi ở lúc 10 giờ 30 phút với lý do đưa cô đi lấy thuốc.“Khi ở trong xe, một trong số họ tấn công nạn nhân với một tuýp sắt. Nạn nhân đã bị bịt miệng và chân tay của cô bị trói lại trước khi bị nhét vào một bao tải. Hai kẻ phạm tội sau đó dừng xe trên một cầu vượt ở sông Klang và đẩy bao tải xuống nước ở độ cao 20 mét,” ông Shafien nói.Ông Shafien cho biết hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đều thất nghiệp và chưa có bất cứ hồ sơ hình sự.Lý do do hai người này thực hiện hành vi phạm tội là họ tức giận với việc nạn nhân đã ngoại tình với một thành viên trong gia đình họ và quyết định tự giải quyết lỗi lầm này của nạn nhân bằng cách ném cô xuống sông.Cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng tại căn nhà thuê của họ ở Padang Jawa khoảng 12 giờ ngày 6/2. Các tang vật gây án cũng đã được thu giữ. Vụ việc đang được điều tra về tội cố ý giết người.Cũng theo ông Shafien, khi bị ném xuống sông nạn nhân đã giẫy giụa, cố gắng giữ mạng sống trước khi được giải cứu kịp thời.Những người qua đường sau đó báo cho lực lượng cứu hộ cũng như cảnh sát.Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Shah Alam./.