Sandra. (Ảnh: IB Group)

Sandra Ann Lauer không chỉ là biểu tượng gợi cảm làm điêu đứng các fan hâm mộ nam mà còn tạo cảm hứng thời trang cho nữ giới trong thập niên 80. (Ảnh: IB Group)

Sandra chia sẻ bà rất phấn khích khi hát cùng Bad Boys Blue. (Ảnh: IB Group)

Sandra được xem là biểu tượng gợi cảm trong thập niên 80... (Ảnh: IB Group)

Giọng ca nổi danh thập niên 1980 đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho liveshow tại Hà Nội cùng Bad Boys Blue. Sandra tiết lộ sẽ đem theo dàn vũ đoàn trẻ đẹp, bốc lửa để đốt nóng không khí mùa Xuân Hà Nội.Giọng ca được mệnh danh là “mỹ nữ vạn người mê” một thời và ban nhạc Bad Boys Blue sẽ tới sớm nhằm làm quen với thời tiết, và đặc biệt sẽ dành một buổi để giao lưu với fans hâm mộ.Tại thời điểm này, một tiết lộ thú vị của ban tổ chức là phần lớn khán giả của đêm diễn là… nam giới. Có nhiều chị em đến mua vé, nhưng lập tức đã thổ lộ là vì chồng… đòi mua. Như vậy, đêm diễn sát dịp mùng 8/3, có thể ngày diễn ra liveshow 11/3 chính là ngày dành cho… các quý ông.Gương mặt thánh thiện, trong sáng, nhưng lại ẩn chứa vẻ quyến rũ chết người cùng mái tóc “mì tôm” từng khiến phụ nữ Việt phát cuồng một thời, nữ hoàng nhạc Pop Sandra Ann Lauer đã khiến hang triệu trái tim chàng trai thao thức trong những thập niên 80.Những ca khúc của Sandra thường về nỗi lòng của người đang yêu, những tâm sự của cô gái yêu say đắm, nhưng luôn trên nền nhạc sôi động, với giọng hát đặc biệt, gợi cảm.Không chỉ là biểu tượng gợi cảm, nữ hoàng nhạc Pop còn được coi là một trong những biểu tượng thời trang thời trẻ, khi mà cách mặc của cô đã ảnh hưởng không nhỏ đến các thanh nữ một thời. Hình ảnh Sandra luôn nóng bỏng, quyến rũ dù cô nhiều khi mặc “kín mít” với những chiếc áo khoác giả váy thùng thình so với cơ thể mảnh mai của mình.Sandra có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi mới 16 với nhóm nhạc nữ Arabesque.Sandra và Arabesque đã “càn quét” thị trường âm nhạc ở Nhật Bản. Cô chia sẻ “Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu đứng trên sân khấu ở Nhật Bản. Chúng tôi đứng trên sân khấu, quay lưng về phía khán giả. Khi chúng tôi quay lại, tôi thực sự sốc. Phải có hơn 70.000 khán giả đang ở dưới đón xem chúng tôi. Thật là điên dồ. Chúng tôi không có những lễ hội âm nhạc lớn như vậy ở Đức.”Với cô, châu Á là vùng đất tuyệt đẹp và bí ẩn. Trước lời mời của nhà tổ chức sang Việt Nam biễu diễn, mặc cho người quản lý ngăn cản với lý do phải mất đến hơn 20 giờ bay và ở châu Âu đang rất nhiều show, Sandra vẫn quyết định gật đầu.Sandra cho biết, cô sống ở Tây Ban Nha, nơi con người rất phóng khoáng và cởi mở. Điều đó khiến cô tò mò về sự đón nhận của những người châu Á vốn được cho là kín đáo và dè dặt trong việc biểu hiện tình cảm. “Tôi tự tin là mình sẽ rất được đón nhận ở Hà Nội vì khán giả Việt Nam rất đặc biệt. Tôi có nhiều buổi biểu diễn ở Mỹ, có những buổi 90% là người gốc Việt. Họ thể hiện không quá cuồng nhiệt nhưng say mê tới tận phút cuối cùng. Tôi chưa từng nghĩ sang châu Á biểu diễn nhưng giờ có cơ hội, tôi sẽ phải tận dụng ngay” - giọng ca 54 tuổi vui vẻ.Sandra tên đầy đủ là Sandra Ann Lauer, sinh ra ở Saarbrücken, Đức. Cha của Sandra sở hữu 1 cửa hàng rượu vang ở quê nhà còn mẹ cô làm việc cho một cửa hàng giày. Sandra có một anh trai tên Gaston bị liệt nửa người và qua đời năm 1995.Trong cả quãng thời gian tuổi thơ, Sandra đã chăm sóc anh trai khi cha mẹ bận công việc. Từ nhỏ Sandra đã bộc lộ tình yêu với âm nhạc. Cô được cha mẹ cho đi học múa ballet và học đàn guitar từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, cũng như bao cô gái khác, Sandra rất đam mê mua sắm và yêu thích thời trang. Sau này, Sandra còn tự tay thiết kế trang phục biểu diễn cho cô.Sandra cũng rất yêu thích thiên văn học, trượt băng và cưỡi ngựa. Khi còn nhỏ, Sandra đã là một cô bé bạo dạn và rất nghiêm túc với đam mê nghệ thuật của mình. Năm 13 tuổi, trong một dịp được mẹ đưa đi xem cuộc thi âm nhạc ở địa phương, Sandra đã nói với mẹ đi vệ sinh để lẻn lên sân khấu xin hát một bài.Cô bé Sandra lém lỉnh đã xin DJ mở 1 bản nhạc của Olivia Newton-John và cứ thế cô bé hát với với bản năng âm nhạc vốn chảy trong trái tim mình. Sandra đã chia sẻ rằng: “Tôi luôn muốn trở thành một ca sỹ từ khi còn là một cô bé hát cho cả nhà nghe. Khi tôi còn nhỏ tôi đã học múa balet nữa. Và tôi luôn biết rằng mình muốn được ở trên sân khấu.”Sandra và Michael gặp nhau ở một phòng thu tại Frankfurt, Đức vào cuối những 70s khi Sandra còn là thành viên của nhóm nhạc Arabesque. Michael và Sandra nhanh chóng thân thiết khi khám phá ra họ có cùng ngày sinh với nhau. Hai ngườiban đầu là bạn tốt và tình cảm dần phát triển thành tình yêu.Michael sinh năm 1957, đến từ Romania. Anh là một nhạc sỹ, đã từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật như Boney M, Gombau dance band… Và chính Michael là người sáng tác bản nhạc đầu tiên cho Sandra và những bài hát khác làm nên tên tuổi của cô như "I’ll never be Maria Magdalena," "In the heat of the night"… Có thể nói, Sandra có được thành công lớn như vậy công lớn là nhờ Michael.Năm 2009, Sandra đã trở lại với một bản hit mùa hè mang tên “The night is still young.” Đây là một bản song ca giữa cô và Thomas Anders của Modern Talking, người mà Sandra mô tả là “giọng ca nam hàng đầu của những năm 80.”Cô chia sẻ rằng “Hợp tác với Thomas là một cơ duyên.” Cô thổ lộ “Thomas có một căn nhà trên Ibiza cũng nơi tôi sinh sống. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên bãi biển và ý tưởng hát song ca tự nhiên nảy ra bởi Olaf (chồng thứ 2 của Sandra). Sau đó chúng tôi đến phòng thu, tôi đưa anh ấy bản nhạc, sau 10 phút, anh ấy hát thử và nghe tuyệt vời ngay tức khắc.” Ca khúc nằm trong Album thứ 9 “Back to life” của Sandra.Sandra có 2 cậu con trai sinh đôi với Michael tên là Nikita và Sabastian. Thừa hưởng gen âm nhạc trội của mẹ, 2 cậu con trai sinh đôi của Sandra cũng rất tài năng và đam mê âm nhạc. Một cậu tên Nikita chơi trống rất cừ, còn Sebastian thì chơi Bass và guitar điện rất “nghệ”. Sandra bộc bạch “Tôi không bao giờ bắt chúng phải lập một ban nhạc. Nếu 2 đứa muốn theo âm nhạc, chúng sẽ biết phải làm thế nào.”"Bad Boys Blue & Sandra Live In Concert" sẽ sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 11/3/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội. Đêm nhạc nằm trong chuỗi âm nhạc huyền thoại mang tên Legend Concert với sự thành công của Kenny G Live In Concert năm 2015, Boney M & Chris Norman và Modern Talking ft Thomas Anders năm 2016 sẽ mở màn cho mùa lễ hội âm nhạc quốc tế năm 2017.Một lần nữa, khán giả Hà Nội lại có cơ hội được gặp những huyền thoại âm nhạc thế giới bằng xương bằng thịt tại sân khấu Thủ đô./.