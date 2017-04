Nữ sinh Nguyễn Lê Hoài Anh. (Nguồn: laocai.gov.vn)

Khi biết Nguyễn Lê Hoài Anh, cô nữ sinh lớp 12 chuyên Anh Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai giành được học bổng toàn phần 288.000 USD (tương đương 6,5 tỷ đồng) trong 4 năm học của Đại học Stanford (Mỹ), nhiều người thắc mắc tại sao một cô gái bé nhỏ sinh ra ở vùng miền núi, biên giới xa xôi còn nhiều khó khăn lại ấp ủ ước mơ lớn đến thế.Nhưng người thân, thầy cô, bạn bè, những người đã được tiếp xúc với Hoài Anh thì không ngạc nhiên, bởi họ hiểu em đã được đền bù xứng đáng với nỗ lực không biết mệt mỏi trong nhiều năm tháng.Hoài Anh gọi quá trình em học tập và đặt ra mục tiêu chinh phục ước mơ tưởng như viển vông của mình chính là quá trình em tìm kiếm và phá vỡ giới hạn của bản thân."Khi bước chân vào lớp 10 trường chuyên Lào Cai, em chỉ có một ý nghĩ đó là làm sao cố gắng để không bị tụt lại quá xa so với các bạn trong lớp mình. Do đó, em đã học tập và làm việc với một nỗ lực phi thường, cứ mỗi lần mệt mỏi em lại tự động viên bản thân cố gắng thêm một chút nữa."Trong 3 năm học, Hoài Anh gặt hái được nhiều thành tích như giải nhì Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, Huy chương vàng Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia (Tốp 10 điểm cao nhất), Huy chương bạc Tài năng tiếng Anh cấp quốc gia, Huy chương bạc trại hè Hùng Vương, Huy chương đồng Hội thi học sinh giỏi các tỉnh duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ...Thành tích học tập đáng nể, song điều làm nên sự khác biệt của Hoài Anh với vô số học sinh xuất sắc không kém trong Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai chính là những dự án đầy tính nhân văn và thiết thực mà em là người sáng lập.Một lần lên Sa Pa, thấy các em nhỏ chỉ có manh áo mỏng trên người giữa mùa Đông buốt giá, bản thân không dư giả để có thể thực hiện dự án, với nhiều nỗ lực thuyết phục, Hoài Anh đã huy động được sự giúp đỡ của doanh nghiệp du lịch thành công.Từ đó, vào tháng 11 hàng năm, hàng trăm chiếc áo ấm mới đẹp được trao đến tay các em nhỏ vùng cao qua dự án “Warmth” (Dự án cung cấp áo ấm cho trẻ em vùng cao)Hoài Anh sáng lập “Hand in Hand project,” dự án phát triển túi giấy bảo vệ môi trường tiếp nối Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP) em tham gia năm 2015.Sử dụng nguồn quỹ cấp trực tiếp từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các hoạt động gây quỹ, “Hand in Hand project” trực tiếp cung cấp túi giấy thân thiện với môi trường đến các trường học nhằm giảm lượng tiêu thụ túi nilon. Dự án còn được 4 đại diện SEAYLP còn lại thực hiện ở Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh.Nguyễn Lê Hoài Anh được biết đến không chỉ là một học sinh giỏi, tài năng mà còn là một con người giàu lòng nhân ái, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng khi đã biết vận dụng kiến thức được học vào cuộc sống thông qua việc sáng lập các dự án đầy tính nhân văn.Nhờ đó, năm 2015, Hoài Anh trở thành đại diện Việt Nam tham dự Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á-Southest Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) tại Mỹ, đại diện Việt Nam tham dự Đối thoại Giáo dục Đông Nam Á tại Thượng Hải và Giang Tô, Trung Quốc.Có dịp đến Mỹ để tham dự Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP), sau một tháng tham quan, học tập và có những trải nghiệm, Hoài Anh đặt quyết tâm trở lại Mỹ để học đại học.Ở tỉnh miền núi Lào Cai, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội giáo dục không được tốt như các thành phố lớn nhưng điều đó không cản trở được giấc mơ của Hoài Anh.Không biết một trung tâm tư vấn du học Mỹ nào ở tỉnh, không được tiếp xúc nhiều với các anh chị du học thành công, cô học trò "phố núi" bắt đầu bằng việc tự tìm hướng đi trên Internet.Căng thẳng nhất chính là thời gian làm hồ sơ du học Mỹ rơi đúng vào dịp Hoài Anh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh nên hầu như đêm nào em cũng phải thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành hồ sơ du học và làm đủ bài tập của đội tuyển học sinh giỏi.Mỗi tháng 3-4 lần, Hoài Anh di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để tham dự các hội thảo, dự kỳ thi chuẩn hóa.Vượt lên những khó khăn, Hoài Anh hoàn thành và nộp hồ sơ vào những ngày đầu tháng 1/2017. Ngày 1/4 vừa qua, em chính thức nhận tin vui từ Đại học Stanford.Nguyễn Lê Hoài Anh đã xuất sắc vượt qua hơn 44.000 ứng cử viên để trở thành một trong 2.000 thí sinh trên thế giới và là một trong 3 gương mặt học sinh của Việt Nam được trường Đại học Stanford cấp học bổng toàn phần. Hoài Anh dự định theo đuổi ngành học Quan hệ quốc tế.Với quyết tâm và nghị lực bản thân, cô nữ sinh Lào Cai đã chứng minh cho bạn bè và người thân thấy “Nếu có quyết tâm thì có thể đạt được ước mơ của mình."Và hơn thế, những kết quả học tập Hoài Anh đạt được đã thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều học sinh ở tỉnh miền núi, biên giới của Lào Cai dám ước mơ, có quyết tâm vượt lên bản thân để chinh phục đỉnh cao tri thức./.