Bà Beata Szydlo phải nhập viện sau tai nạn. (Nguồn: ndtv.com)

bà Szydlo được trực thăng chuyển về Vácsava đề điều trị. (Nguồn: sky.com)

Ngày 10/2, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo đã phải nhập viện do chấn thương sau khi bị một chiếc ôtô bất ngờ đâm vào xe chở bà tại thành phố Oswiecim ở miền Nam nước này.Ngay lập tức, bà Szydlo được trực thăng chuyển về Vácsava đề điều trị.Theo người phát ngôn chính phủ, Rafal Bochenek, tai nạn xảy ra khi bà Beata Szydlo, 53 tuổi đang ngồi trên chiếc xe ôtô cùng đoàn tùy tùng của chính phủ, bị chiếc ôtô Fiat đâm vào, khiến xe của bà văng vào cạnh đường.Hai nhân viên an ninh cũng bị thương trong vụ tai nạn.Phát biểu trên kênh thời sự TVN24, ông Rafal Bochenek cho biết rất may Thủ tướng chỉ bị thương phần mềm và hiện tỉnh táo, đang chờ một số kết quả xét nghiệm bổ sung.Tuy nhiên, ông Rafal Bochenek không cho biết Thủ tướng sẽ phải nằm viện đến khi nào. Hiện các công tố viên đang mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.Trước đó, tháng 11 năm ngoái, đoàn xe chở bà Szydlo cùng đoàn tùy tùng chính phủ cũng đã gặp tai nạn ở Jerrusalem khi bà có chuyến thăm Israel, rất may bà không bị thương./.