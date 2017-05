Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Wikipedia)

Ngày 4/5, với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật phân bổ ngân sách trị giá 1.200 tỷ USD dành cho các cơ quan chính phủ liên bang tới hết ngày 30/9 tới.Dự luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 3/5 với 309 phiếu thuận và 118 phiếu chống.Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ ký ban hành dự luật ngay trước khi dự luật phân bổ ngân sách hiện nay hết hiệu lực vào đêm 5/5.Trước đó, ngày 30/4, các nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận phân bổ ngân sách trên sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.Thỏa thuận này không có điều khoản cấp tiền cho Chính phủ Mỹ xây bức tường biên giới phía Nam giáp Mexico, song trao cho Nhà Trắng gần 600 tỷ USD chi tiêu quốc phòng (tăng 4,5% so với tài khóa 2016) và 1,5 tỷ USD để tăng cường an ninh biên giới.Ngoài ra, thỏa thuận ngân sách nói trên cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump cắt giảm một số chương trình phổ biến như nghiên cứu y khoa và phát triển cộng đồng.Việc cả Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật phân bổ ngân sách mới đã giúp chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ phải đóng cửa. Đây là nỗi ám ảnh thường trực trong các cuộc thương lượng liên quan đến ngân sách ở Quốc hội Mỹ.Năm 2013, Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong 16 ngày do tranh cãi liên quan đến ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama./.