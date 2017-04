Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thành phố Daraa, miền nam Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/4, quân đội Mỹ cho biết ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria kể từ khi bắt đầu chiến dịch này hồi năm 2014.Lầu Năm Góc nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về sự mất mát không đáng có đối với tính mạng của dân thường và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi tới những gia đình này và những người khác bị ảnh hưởng do những cuộc tấn công đó."Trong báo cáo đánh giá hàng tháng của mình về thương vong của dân thường trong các chiến dịch của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chung (CJTF) đã ghi nhận 42 báo cáo về những cái chết của dân thường. Cụ thể, đã có 45 dân thường thiệt mạng từ tháng 11/2016 tới tháng 3/2017, 80 người khác đã chết từ tháng 8/2014 đến nay mà trước đây không được công bố. Báo cáo này cũng đề cập đến 26 người thiệt mạng trong 3 vụ tấn công riêng rẽ diễn ra vào tháng 3/2017./.